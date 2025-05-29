Τη Δευτέρα 2 Ιουνίου και ώρα 18:00, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2025-26, σε 36 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι 15-29 ετών (γεννήθηκαν τα έτη 1996-2010) και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου. Η αμοιβή των μαθητών ανέρχεται σε 125 ευρώ ή 156 ευρώ εβδομαδιαία (για 4 ή 5 ημέρες μαθητείας, αντίστοιχα) για 2 έτη.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tes-dypa

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυϊκό σύστημα στη χώρα μας που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στη Σχολή με το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη σχολή.

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ:

Πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση

Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα

Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό

Λαμβάνουν επίδομα στέγασης που ανέρχεται στα 240 ευρώ μηνιαίως, καθώς και σίτισης που ανέρχεται στα 9 ευρώ ημερησίως, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια

Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές

Δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Φέτος θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες:

Αισθητικής Τέχνης

Αργυροχρυσοχοΐας

Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής

Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας

Βοηθός Γενικής Νοσηλείας

Βοηθός Φαρμακείου

Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας

Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου

Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου

Κεραμικής – Αγγειοπλαστικής

Κομμωτικής Τέχνης

Κτιριακών Έργων

Μαγειρικής Τέχνης

Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Ξυλουργών – Επιπλοποιών

Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων

Τεχνίτης Αμαξωμάτων

Τεχνίτης Έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών και εγκαταστάσεων

Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC)

Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων

Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου

Τεχνίτης Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών

Τεχνίτης Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

Τεχνίτης Μηχανών & Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου

Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας

Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ

Τεχνίτης Ψηφιακών Λήψεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Τεχνίτης Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων

Υπάλληλος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (LOGISTICS)

Υπάλληλος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπάλληλος Υποστήριξης Συστημάτων Κυβερνοασφάλειας

Υφάσματος Ένδυσης και Σχεδιασμού ενδύματος

Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Χειριστής Μηχανημάτων Έργου

Ωρολογοποιίας

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.