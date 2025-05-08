Τις πιο πρόσφατες τάσεις, συνήθειες και προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών στις διαδικτυακές αγορές καταγράφει η «Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2025», που διεξήχθη από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA) και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την αιγίδα της eQuality NGO. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε δείγμα 800 Ελλήνων καταναλωτών που πραγματοποιούν online αγορές.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ποσοστό 55% των καταναλωτών δηλώνει πως δεν θα αγόραζε από ένα κατάστημα που δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, ακόμα και αν είχε χαμηλότερες τιμές. Απαραίτητα στοιχεία: σαφείς όροι, τηλεφωνική υποστήριξη, δυνατότητα επιστροφής, ασφαλείς πληρωμές.

Την ίδια στιγμή, οι «ώριμοι αγοραστές» καθορίζουν τη στρατηγική. Αυτή η ομάδα καταναλωτών ξοδεύει έως και 80% περισσότερα σε online αγορές και επιλέγει με βάση την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την αξιοπιστία — όχι απλώς την προσφορά.

Παράλληλα, 8 στους 10 e-shoppers επισκέφθηκαν πρώτα φυσικό κατάστημα πριν την online αγορά, ενώ 7 στους 10 πραγματοποίησαν αγορά σε φυσικό κατάστημα έχοντας πρώτα κάνει online έρευνα.

Από τα συμπεράσματα της έρευνας προκύπτει ότι η άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση κατά και μετά την αγορά θεωρείται κρίσιμη από το 65% του κοινού και το 72% των ώριμων χρηστών.

Παρά το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί καταναλωτές βρίσκουν ενδιαφέροντα προϊόντα μέσω social media, το 62% δεν εμπιστεύεται τις αγορές μέσα από αυτά, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για ασφάλεια και πιστοποίηση.

Σε δήλωσή της η Dr. Κατερίνα Φραϊδάκη, Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου GRECA ανέφερε: «Η φετινή ετήσια έρευνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο, που διεξάγεται από τον GRECA, το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου - ELTRUN, με την υποστήριξη της eQuality, έρχεται να αναδείξει κρίσιμες παραμέτρους για τη διαμόρφωση της αγοράς και να προσφέρει πολύτιμα ευρήματα για τους επαγγελματίες του κλάδου. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της φετινής μελέτης είναι η ενισχυόμενη σημασία των ώριμων online αγοραστών — καταναλωτών που διαθέτουν εμπειρία, εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα και σαφείς προσδοκίες από την αγοραστική τους εμπειρία».

