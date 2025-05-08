Προς εμπορική συμφωνία Λονδίνο και Ουάσινγκτον - Ο διάβολος όμως κρύβεται στις λεπτομέρειες...

Η Πέμπτη θα είναι μια πολύ μεγάλη και συναρπαστική μέρα για τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλλοντας την ανακοίνωση μιας εμπορικής συμφωνίας με το Λονδίνο σε συνέντευξη Τύπου στο Οβάλ Γραφείο στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας.

«Η συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρης και περιεκτική και θα εδραιώσει τη μεταξύ μας σχέση για πολλά χρόνια. Λόγω της μακράς ιστορίας και της αφοσίωσης, είναι μεγάλη τιμή που η πρώτη ανακοίνωση (σ.σ. εμπορικής συμφωνίας) είναι με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ακολουθήσουν πολλές άλλες συμφωνίες, οι οποίες βρίσκονται σε σοβαρά στάδια διαπραγμάτευσης!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social

Το BBC μετέδωσε ότι ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να κάνει αργότερα σήμερα ανακοίνωση σχετικά με την αναμενόμενη εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

«Ο πρωθυπουργός θα ενεργεί πάντα προς το συμφέρον της Βρετανίας - για τους εργαζόμενους, για τις επιχειρήσεις, για τις οικογένειες» δήλωσε εκπρόσωπος του πρωθυπουργού.

Το skynews σημειώνει, εν όψει των επίσημων ανακοινώσεων, ότι διαφαίνεται πως το Λονδίνο συμφώνησε να κάνει κάποιες παραχωρήσεις στις εισαγωγές τροφίμων και γεωργικών προϊόντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να εξασφαλίσει χαλάρωση των δασμών για την αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι λεπτομέρειες ωστόσο είναι ακόμη ασαφείς.

Το βρετανικό μέσο σημειώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει πολλούς δασμούς στα αμερικανικά αγαθά και έχει μια ισορροπημένη εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Οι δασμοί που ανακοινώθηκαν από τον Τραμπ θα είχαν πραγματικό αντίκτυπο ύψους 1 δισ. λιρών στις βρετανικές εξαγωγές στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, το κύριο εμπόδιο δεν είναι οι δασμοί, αλλά οι κανονισμοί για τα τρόφιμα. Για παράδειγμα, το κοτόπουλο που πλένεται με χλώριο και το μοσχαρίσιο κρέας με ορμόνες που είναι κοινά στις ΗΠΑ δεν επιτρέπονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η βρετανική γεωργική βιομηχανία θα «αντιταχθεί απολύτως» σε οποιαδήποτε χαλάρωση των προτύπων, σημειώνει το skynews και προσθέτει ότι θα έθετε εμπόδια σε οποιασδήποτε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, καθώς επιθυμούν το Ηνωμένο Βασίλειο να τηρήσει τα πρότυπα τροφίμων τους.

Η βρετανική κυβέρνηση επιδιώκει συμφωνία για τη μείωση των δασμών από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς-μαμούθ σχεδόν σε κάθε χώρα τον περασμένο μήνα.

Ο Τραμπ φάνηκε να αναφέρεται στη συμφωνία σε ανάρτησή του στο Truth Social την Τετάρτη το βράδυ, λέγοντας ότι θα ανακοινώσει μια «σημαντική εμπορική συμφωνία» με μια «πολύ σεβαστή χώρα».

Κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο προσπαθούν να συνάψουν συμφωνίες με την Ουάσινγκτον πριν από τη λήξη της νέας προθεσμίας των 90 ημερών.

Οι ΗΠΑ έχουν αφήσει σε ισχύ δασμούς «βάσης» 10% για όλες τις χώρες ενώ είναι σε ισχύ δασμοί 25% σε χάλυβα, αλουμίνιο και αυτοκίνητα.

Η Ουάσινγκτον βρίσκεται κοντά στο να καταλήξει σε εμπορικές συμφωνίες με την Ινδία και το Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η κυβέρνηση συνεχίζει επίσης τις συνομιλίες με αρκετές άλλες χώρες, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και το Βιετνάμ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει τα έθνη να συνάψουν νέες συμφωνίες με τις ΗΠΑ, καθώς προσπαθεί να αναδιαμορφώσει ριζικά το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα.

Αυτή την εβδομάδα Αμερικανοί και Κινέζοι κορυφαίοι αξιωματούχοι θα ξεκινήσουν συνομιλίες σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της διαμάχης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Πηγή: skai.gr

