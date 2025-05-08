ΕΛΣΤΑΤ: Στα 3 δισ. ευρώ το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο το Μάρτιο

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Μάρτιο 2025 ανήλθε στα 3 δισ. ευρώ το Μάρτιο 2025. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Μάρτιο 2025 ανήλθε σε 3.037,9 εκατ. ευρώ (3.248,0 εκατ. δολάρια) έναντι 2.424,6 εκατ. ευρώ (2.600,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 25,3%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ:

Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά το μήνα Μάρτιο 2025 ανήλθε στο ποσό των 6.973,6 εκατ. ευρώ (7.513,8 εκατ. δολάρια) έναντι 6.720,1 εκατ. ευρώ (7.284,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 3,8%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 254,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάρτιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 254,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9%, σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2024.

Παράλληλα, η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά το μήνα Μάρτιο 2025 ανήλθε στο ποσό των 3.935,7 εκατ. ευρώ (4.265,8 εκατ. δολάρια) έναντι 4.295,5 εκατ. ευρώ (4.684,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 8,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 203,1 εκατ. ευρώ δηλαδή 6,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάρτιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 205,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,9%, σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Μάρτιο 2025 ανήλθε σε 3.037,9 εκατ. ευρώ (3.248,0 εκατ. δολάρια) έναντι 2.424,6 εκατ. ευρώ (2.600,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 25,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2025 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 51,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάρτιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 48,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,2% σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2024.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 20.423,6 εκατ. ευρώ (21.436,0 εκατ. δολάρια) έναντι 20.344,4 εκατ. ευρώ (22.019,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 0,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 590,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 615,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 12.130,1 εκατ. ευρώ (12.799,8 εκατ. δολάρια) έναντι 12.342,9 εκατ. ευρώ (13.441,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 1,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 660,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,6% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 668,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,8%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025 ανήλθε σε 8.293,5 εκατ. ευρώ (8.636,2 εκατ. δολάρια) έναντι 8.001,5 εκατ. ευρώ (8.578,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 3,6%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 69,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,1% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 53,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,8%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.