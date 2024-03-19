Συνάλλαγμα: Το ευρώ υποχωρεί 0,16%, στα 1,0859 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,16% και διαμορφώνεται στα 1,0859 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 163,3680 γεν, στο 0,8543 με τη στερλίνα και στο 0,9631 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,93% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 150,4900 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,17% και διαμορφώνεται στα 1,2707 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

