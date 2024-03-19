Λογαριασμός
Συνάλλαγμα: Το ευρώ υποχωρεί 0,16%, στα 1,0859 δολάρια

Το ευρώ βρίσκεται στα 163,3680 γεν, στο 0,8543 με τη στερλίνα και στο 0,9631 με το ελβετικό φράγκο

Χρήματα

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,16% και διαμορφώνεται στα 1,0859 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 163,3680 γεν, στο 0,8543 με τη στερλίνα και στο 0,9631 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,93% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 150,4900 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,17% και διαμορφώνεται στα 1,2707 δολάρια.

