Στρατηγική συνεργασία Intrakat – ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την ανάπτυξη ΑΠΕ

Η ΔΕΗ και ο Όμιλος Intrakat ανακοινώνουν τη σύναψη δεσμευτικής Συμφωνίας-Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και του ομίλου Intrakat για την από κοινού ανάπτυξη χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συνολικής ισχύος έως 2,7 GW.

Στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, προβλέπεται ότι ο Όμιλος Intrakat θα μεταβιβάσει στην εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες 6 έργα ΑΠΕ εν λειτουργία και υπό ανάπτυξη, συνολικής ισχύος περίπου 164 MW. Πρόκειται για το εν λειτουργία αιολικό πάρκο «Φραγκάκι» ισχύος 15 MW, το εν αναμονή λειτουργίας αιολικό πάρκο «Καστρί» ισχύος 5 MW και τα έργα «Ζυγουρολίβαδο», «Τιμένιο», «Κακοδιάβατο» και «Κάρκαρος», αθροιστικής ισχύος 144 MW, που βρίσκονται σήμερα σε φάση υλοποίησης.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται ότι η εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα εισέλθει ως μέτοχος κατά ποσοστό 49% σε εταιρείες συμμετοχών (holding companies) του Ομίλου Intrakat στις οποίες ανήκει χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη, συνολικής ισχύος περίπου 1,6 GW, ενώ η συμφωνία μπορεί να διευρυνθεί υπό προϋποθέσεις.

Η συναλλαγή για το ποσοστό συμμετοχής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες αντιστοιχεί σε Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) που ανέρχεται σε €100 εκατ.

Η αξία της από κοινού επένδυσης στην δυνητική πλήρη ανάπτυξή της, εκτιμάται ότι θα υπερβεί το € 1 δις.

Η ολοκλήρωση των οριστικών συμφωνιών αγοραπωλησίας και των οριστικών συμφωνητικών μετόχων προβλέπεται το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου 2024.

Με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας, ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Intrakat, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «Η έναρξη αυτής της στρατηγικής συμμαχίας με την ΔΕΗ Ανανεώσιμες επιταχύνει τον φιλόδοξο σχεδιασμό μας για την ανάπτυξη ΑΠΕ στην Ελλάδα και θα συμβάλει καταλυτικά στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας - ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Πιστεύουμε ότι με την στρατηγική αυτή συνεργασία, όχι μόνο θα δημιουργήσουμε περαιτέρω αξία για τους μετόχους μας και τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε, αλλά και θα προσφέρουμε τη δυνατότητα στη χώρα να επιταχύνει την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, συμβάλλοντας στην αποανθρακοποίηση της ελληνικής οικονομίας και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας της Ελλάδας. Ο ενεργειακός τομέας βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη και είναι ίσως ο σημαντικότερος πυλώνας μας για το μέλλον. Η στρατηγική αυτή συμφωνία μας φέρνει ακόμη πιο κοντά στην υλοποίηση των στόχων μας».

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες κ. Κωνσταντίνος Μαύρος δήλωσε σχετικά: «Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες πιστεύει στις σωστές συμμαχίες που έχουν προστιθέμενη αξία κι αποφέρουν οφέλη για όλα τα μέρη. Σήμερα προσθέτουμε, στο ήδη πλούσιο χαρτοφυλάκιο μας, έξι σημαντικά έργα ΑΠΕ, που ανταποκρίνονται πλήρως στο στρατηγικό σχεδιασμό μας. Ταυτόχρονα εγκαινιάζουμε μια συνεργασία με την Intrakat που οδηγεί και τις δύο εταιρείες σε μια δυναμική και ασφαλή ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα υπηρετεί το κεντρικό στόχο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για τη δημιουργία ενός διευρυμένου και διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ».

