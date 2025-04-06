Λογαριασμός
Επί τάπητος οι δασμοί Τραμπ - Συνεδριάζει υπό τον Μητσοτάκη το Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί της Δευτέρας, στο Μέγαρο Μαξίμου

Μέγαρο Μαξίμου

Συνεδριάζει αύριο στις 10 το πρωί, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, σύμφωνα με ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού. 

TAGS: Μέγαρο Μαξίμου Κυριάκος Μητσοτάκης
