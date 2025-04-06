Συνεδριάζει αύριο στις 10 το πρωί, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, σύμφωνα με ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.

Πηγή: skai.gr

