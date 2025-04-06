Συνεδριάζει αύριο στις 10 το πρωί, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, σύμφωνα με ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.
Πηγή: skai.gr
- Τρομάζει το μήνυμα της κυβέρνησης Τραμπ: «Πάμε για reset στο εμπόριο, δεν υπάρχει ιππικό» - Αγωνία για το άνοιγμα των αγορών
- Φον ντερ Λάιεν για δασμούς: Η ΕΕ θα διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ, αλλά είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε με αντίμετρα
- Η Ευρώπη αναζητά ενιαίο μέτωπο απέναντι στον Τραμπ - Ποια προϊόντα μπαίνουν στον κατάλογο με τα αντίμετρα για τις ΗΠΑ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.