Έγιναν καπνός 9,5 τρισ. δολάρια στις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις των διεθνών χρηματιστηρίων

Περίπου 9,5 τρισεκατομμύρια δολάρια έχουν γίνει καπνός στις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις των διεθνών χρηματιστηρίων σύμφωνα με το Bloomberg, μετά την ανακοίνωση των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Τετάρτη σε φίλους, εχθρούς ακόμα και σε... πιγκουίνους που ζουν σε άγονα, ακατοίκητα ηφαιστειακά νησιά κοντά στην Ανταρκτική.

Το «μακελειό» στις χρηματοπιστωτικές αγορές επιδεινώθηκε σήμερα, Δευτέρα, με τους επενδυτές που βιώνουν όσο περνάνε οι μέρες όλο και περισσότερο την πίεση εκαταλείποντας τις ελπίδες ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα άλλαζε τη δασμολογική του πολιτική.

Οι μετοχές την Δευτέρα υποχώρησαν περαιτέρω. Τα futures του S&P 500 σηματοδοτούν απώλειες 3% και ο δείκτης VIX εκτινάχθηκε πάνω από το 50. Ο ευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε 5%. Η Ασία έκλεισε καταγράφοντας τη χειρότερη μέρα από το 2008 ενώ τα ομόλογα και το γεν κέρδισαν έδαφος καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφαλές καταφύγιο.

Σημειώνεται ότι από την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου, ημέρα ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, έχει εξανεμιστεί ποσό 9,6 τρισ. δολαρίων (σε αξία) από την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet και του Dow Jones Market Data.

