Ένα βήμα πριν την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο φαίνεται πως βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς η τελευταία προσέφυγε στον Άρειο Πάγο για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων.

Όπως αναφέρει και η Καθημερινή, η προσφυγή αυτή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από τη Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ενώ νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι τελευταίος σταθμός της «διαμάχης» των δύο πλευρών θα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως άλλωστε είχε υποδείξει η ίδια η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, σε σχετική ερώτηση που είχε δεχτεί σε επίσκεψή της στην Ελλάδα.

Εξάλλου, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ) για διετή ανανέωση της θητείας είχε από την αρχή προκαλέσει την αντίδραση της EPPO, που αποφάσισε τελικά να προσφύγει στη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση του ΑΔΣ για τη διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονυσίου Μουζάκη.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στην προσφυγή σημειώνεται πως δεν υπάρχει δυνατότητα άσκησης κάποιου ένδικου μέσου κατά της απόφασης του Αρείου Πάγου, γεγονός που όπως επισημαίνεται από αρμόδιες πηγές, θα οδηγεί σε απόρριψη την προσφυγή. Βέβαια, οι παροικούντες την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπενθυμίζουν πως η προσφυγή αποτελεί αναγκαίο βήμα για να οδηγηθεί η υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Την ίδια στιγμή, το πρωί της Πέμπτης συνεδριάζει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου να επιλέξει τους τρεις νέους Ευρωπαίους εισαγγελείς, έναν εφετών και δύο πρωτοδικών, που θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, όπως είχε ζητηθεί άλλωστε από τη Λάουρα Κοβέσι.

Πηγή: skai.gr

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