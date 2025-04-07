Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

Τη στρατηγική τους έναντι των «αδικαιολόγητων» δασμών του Ντόναλντ Τραμπ συζητούν σήμερα οι υπουργοί Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για την πρώτη τέτοιου είδους συνάντηση μετά την επιβολή «αμοιβαίων δασμών» που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, στις 2 Απριλίου.

«Ιστορικές στιγμές» λόγω δασμών στην ΕΕ

«Ζούμε ιστορικές στιγμές. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιου είδους δασμούς εδώ και 100 χρόνια», τόνισε προσερχόμενος στη συνεδρίαση ο Πολωνός υπουργός Εμπορίου Mίχαλ Μπαρανόφσκι, η χώρα του οποίου ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και ανέλαβε την πρωτοβουλία της σημερινής συνάντησης. «Θα πρέπει να μάθουμε από την ιστορία και τι οδήγησε στην εποχή της Μεγάλης Ύφεσης», επισήμανε με νόημα ο Πολωνός υπουργός.



Η Κομισιόν προσώρας αναλύει τα μέτρα, προτού δώσει απάντηση στην «τριπλή» δέσμη μέτρων που έχει ανακοινώσει η Ουάσιγκτον: δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, στα αυτοκίνητα και 20% σε ο,τιδήποτε άλλο εισάγεται από την ΕΕ. «Βασικός στόχος να στείλουμε ενωτικό μήνυμα», τόνισε ο Μπαρανόφσκι.

Διαφορές σημειώνονται ανάμεσα στους 27 υπουργούς

Διόλου τυχαίο το μήνυμά του, καθώς ήδη καταγράφονται διαφορετικές θέσεις ανάμεσα στους «27». Σε συνάντηση των πρέσβεων στην Ε.Ε την περασμένη Πέμπτη, Γαλλία, Γερμανία και Βέλγιο ζήτησαν από την Κομισιόν ισχυρή απάντηση με μέτρα εναντίον των υπηρεσιών, όπου έχουν εμπορικό πλεόνασμα οι ΗΠΑ εντός του «μπλοκ» με χρήση του «εργαλείου κατά του εξαναγκασμού» (σ.σ. τη θεσμοθετημένη δυνατότητα επιβολής περιορισμών στο εμπόριο υπηρεσιών, αν κρίνει ότι τρίτη χώρα χρησιμοποιεί τους δασμούς ως «εργαλείο» εκβιασμού) σύμφωνα με ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές.



Από την άλλη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, που διεκδικεί ρόλο «γεφυροποιού» μεταξύ ΕΕ και Ουάσιγκτον και ο Ούγγρος ομόλογός της Βίκτορ Όρμπαν, που διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Τραμπ, προτίθενται να «μπλοκάρουν» μια τέτοια κίνηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Σκεπτικισμό για μέτρα εναντίον των υπηρεσιών εκφράζουν χώρες, όπως η Λετονία. Για να ληφθεί η σχετική απόφαση χρειάζεται ειδική πλειοψηφία.



Προς το παρόν διαμορφώνονται δύο στρατόπεδα: Γαλλία και Γερμανία που ζητούν αντίποινα και χρήση του εργαλείου κατά του εξαναγκασμού, όπως τόνισε ο Γερμανός υπουργός Ρόμπερτ Χάμπεκ το πρωί και από την άλλη, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία και Ουγγαρία κ.α. που ζητούν χρόνο για διαπραγματεύσεις. Οι δύο πρώτες προτείνουν και τη δημιουργία κοινού Ταμείου με πόρους από κοινό δανεισμό για παροχή κρατικής στήριξης των επιχειρήσεων ως αντιστάθμισμα των συνεπειών των δασμών.

Υπέρ της γραμμής της Κομισιόν Ελλάδα και Κύπρος

Στην Αθήνα συνεδριάζει σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής με θέμα τη θέση της για την ευρωπαϊκή αντίδραση στους αμερικανικούς δασμούς. Η Ελλάδα όπως και η Κύπρος επί της αρχής τάσσονται υπέρ της γραμμής της Κομισιόν: διαπραγματεύσεις αλλά και αναλογικά μέτρα, ενώ η Αθήνα είναι υπέρ και του κοινού Ταμείου.



Στο Λουξεμβούργο οι υπουργοί «δεν πρόκειται να λάβουν τελικές αποφάσεις» διευκρίνισε ο Πολωνός υπουργός. Δύο βασικές αρχές θα προταθούν ως «κατευθυντήριες γραμμές» προς τον αρμόδιο Επίτροπο Μάρος Σέφκοβιτς: περαιτέρω διαπραγματεύσεις προς μια εποικοδομητική λύση αλλά και έτοιμα, αναλογικά αντίμετρα.

