Με βαριές απώλειες έκλεισαν σήμερα, Δευτέρα τα ασιατικά χρηματιστήρια καθώς τα ωστικά κύματα από τους δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζουν να αντηχούν σε όλο τον κόσμο.

Οι σημαντικοί δείκτες από τη Σαγκάη έως το Τόκιο και το Σίδνεϊ έως το Χονγκ Κονγκ σημείωσαν βουτιά τη Δευτέρα. «Είναι λουτρό αίματος», είπε ένας αναλυτής στο BBC.

Ως μια περιοχή που κατασκευάζει αμέτρητα προϊόντα τα οποία πωλούνται παγκοσμίως, οι ασιατικές χώρες πλήττονται άμεσα από τους δασμούς Τραμπ.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 έκλεισε με πτώση 7,8%, ο ASX 200 στην Αυστραλία έχασε 4,2% και ο Kospi στη Νότια Κορέα έκλεισε 5,6% χαμηλότερα.

Η πτώση στην ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν επιδεινώθηκε καθώς οι επενδυτές αντιμετώπισαν τις μεγάλες πτώσεις που παρατηρήθηκαν σε άλλες αγορές την Παρασκευή.

Ο Shanghai Composite έκλεισε με πτώση 7,3% και ο Hang Seng υποχώρησε κατά 12,5% στις απογευματινές συναλλαγές.

«Οι δασμοί τροφοδοτούν τις προσδοκίες γύρω από τον πληθωρισμό και την ύφεση», δήλωσε η Julia Lee, επικεφαλής κάλυψης πελατών της FTSE Russell, θυγατρικής του Ομίλου Χρηματιστηρίου του Λονδίνου.

Η Goldman Sachs προβλέπει τώρα ότι υπάρχει πιθανότητα 45% οι ΗΠΑ να πέσουν σε ύφεση τους επόμενους 12 μήνες - από 35% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση - καθώς ο κολοσσός της επενδυτικής τραπεζικής μείωσε τις προβλέψεις του για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

«Η Ασία επωμίζεται το μεγαλύτερο βάρος της αύξησης των δασμών στις ΗΠΑ. Ενώ θα μπορούσε να υπάρχει κάποιο περιθώριο διαπραγμάτευσης, ένα νέο καθεστώς υψηλότερων δασμών είναι εδώ για να μείνει», δήλωσε η Qian Wang, επικεφαλής οικονομολόγος της Asia Pacific στην επενδυτική εταιρεία Vanguard.

«Αυτό είναι αρνητικό για την παγκόσμια και την ασιατική οικονομία, ειδικά για τις μικρές ανοιχτές οικονομίες, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα».

Χώρες από το Βιετνάμ μέχρι το Μπαγκλαντές έχουν γίνει πολύ εξαρτημένες από τις ΗΠΑ ως εξαγωγική αγορά.

Αρκετές μεγάλες αμερικανικές μάρκες παράγουν προϊόντα στο Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένων των Nike και της Lululemon. Το Μπαγκλαντές εξάγει 8,4 δισεκατομμύρια δολάρια ενδύματα ετησίως στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον εμπορικό οργανισμό του Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association.

«Η Ασία είναι πιθανό να αισθανθεί δυσανάλογα το βάρος αυτής της αναταραχής επειδή η Ασία στέλνει περισσότερες εξαγωγές στις ΗΠΑ παρά σε άλλες αγορές», δήλωσε ο Φρανκ Λαβίν, πρώην υφυπουργός διεθνούς εμπορίου στο Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ.

Τα παγκόσμια χρηματιστήρια έχουν χάσει τρισεκατομμύρια σε αξία από τότε που ο Τραμπ ανακοίνωσε νέους σαρωτικούς φόρους εισαγωγής 10% σε αγαθά από κάθε χώρα, με προϊόντα από δεκάδες χώρες, συμπεριλαμβανομένων βασικών εμπορικών εταίρων όπως η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βιετνάμ, να αντιμετωπίζουν πολύ υψηλότερους συντελεστές.

Πηγή: skai.gr

