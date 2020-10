Η Huawei Technologies Co Ltd βρίσκεται σε συνομιλίες με την Digital China Group Co Ltd και άλλους «μνηστήρες» για να πουλήσει τμήματα της μονάδας κινητών Honor σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να συγκεντρώσει έως και 25 δισεκατομμύρια γιουάν (3,7 δισεκατομμύρια δολάρια), ανέφεραν στο Reuters άτομα με γνώση του θέματος.



Αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα λόγω των ασφυκτικών κυρώσεων των ΗΠΑ η Huawei θα επικεντρωθεί στα κινητά τηλέφωνα πολυτελείας της, και όχι στη μάρκα Honor που απευθύνεται στους νέους χαμηλότερων εισοδημάτων.



Τα περιουσιακά στοιχεία που πρόκειται να πωληθούν δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την επωνυμία Honor, τις δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης και τo μάνατζμεντ της εφοδιαστικής αλυσίδας, ανέφεραν δύο από τα άτομα.



Η Digital China, ο κύριος διανομέας των τηλεφώνων Honor στην Κίνα, εμφανίζεται ως φαβορί για την πώληση, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν κι άλλοι υποψήφιοι αγοραστές περιλαμβανομένης της κινεζικής εταιρεία παραγωγής ηλεκτρονικών TCL και της αντίπαλης εταιρείας κατασκευής κινητών Xiaomi Corp, ανέφεραν στο πρακτορείο οι πηγές, τηρώντας την ανωνυμία τους, καθώς οι συζητήσεις είναι εμπιστευτικές.



