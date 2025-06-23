Λογαριασμός
H αμερικανική επίθεση στο Ιράν «απογειώνει» το δολάριο -Σε χαμηλό πενταετίας η ισοτιμία με τη στερλίνα

Μετά την πρόσφατη επίθεση των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το δολάριο ενισχύεται , καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε παραδοσιακά «καταφύγια»

Δολάριο

Σε τιμές πανδημίας υποχωρεί η στερλίνα έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Η ισοτιμία ανέρχεται στα 1,3382 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάϊο του 2020.

Eν τω μεταξύ το δολάριο βγαίνει κερδισμένο και σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να ανέρχεται στα 1,1471 δολάρια.

Επιπλέον, το δολάριο ενισχύεται συγκριτικά με το γεν και το ελβετικό φράγκο.

Aσφαλές καταφύγιο

Αν και το δολάριο «παραπαίει» φέτος, η κρίση στη Μ. Ανατολή, το έχει βοηθήσει να ανακάμψει. Μετά και την πρόσφατη επίθεση των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το δολάριο ενισχύεται περαιτέρω, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του, ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο.

