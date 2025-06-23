Σε τιμές πανδημίας υποχωρεί η στερλίνα έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Η ισοτιμία ανέρχεται στα 1,3382 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάϊο του 2020.

Eν τω μεταξύ το δολάριο βγαίνει κερδισμένο και σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να ανέρχεται στα 1,1471 δολάρια.

Επιπλέον, το δολάριο ενισχύεται συγκριτικά με το γεν και το ελβετικό φράγκο.

Aσφαλές καταφύγιο

Αν και το δολάριο «παραπαίει» φέτος, η κρίση στη Μ. Ανατολή, το έχει βοηθήσει να ανακάμψει. Μετά και την πρόσφατη επίθεση των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το δολάριο ενισχύεται περαιτέρω, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του, ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.