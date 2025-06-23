Παπασταύρου για τα θαλάσσια οικόπεδα: Η στάση της Λιβύης είναι προσχηματική

Την βεβαιότητα του ότι η κυβέρνηση θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα στήριξης αν οι τιμές της ενέργειας ξεφύγουν στο ενδεχόμενο κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ», εξέφρασε στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

«Σε ένα ασταθές και ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, η χώρα μας αποτελεί παράγοντα σταθερότητας», επεσήμανε ο υπουργός.

«Αν κλεισουν τα στενα κανείς δε ξέρει τι θα συμβεί. αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε ενεργειακα θωρακισμένοι», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η κρίση στη Μ. Ανατολή είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο που επηρεάζει τον πληθωρισμό, την ενέργεια και τον τουρισμό.

Επιπλέον, καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση στο Ναό του Προφήτη Ηλεία στη Δαμασκό.

Για τα θαλάσσια οικόπεδα

Για τα «οικόπεδα« ανοιχτά της Κρήτης, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η Ελλάδα από την πλευρά της έχει πράξει τα δέοντα και ότι η στάση της Λιβύης είναι προσχηματική γιατί πριν τη δική μας αποδοχή εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Chevron, η ίδια η Λιβύη έκανε δική της προκήρυξη όπου συμφωνούσε με την ελληνική οριοθέτηση. «Τα οικόπεδα αυτά εφάπτονται στη μέση γραμμή», είπε.

«Αν μπείτε σήμερα στο QR του εθνικού οργανισμού πετρελαίου θα δείτε τον ίδιο χάρτη και τα ίδια οικόπεδα. Αρα ο ίδιος ο εθνικός οργανισμός διαψεύδει το λιβυκό υπουργείο Εξωτερικών», τόνισε.

«Ο προγραμματισμός δεν αλλάζει, στις 10 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός», πρόσθεσε.

«Δεν κλείνουμε την πόρτα στον διάλογο», δήλωσε.

Στην ερώτηση αν κρύβεται από πίσω τουρκικός δάκτυλος, ο υποργός απάντησε ότι «δεν το γνωρίζουμε αλλά κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει».

