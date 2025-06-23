Ebury: Το δολάριο και πάλι ασφαλές καταφύγιο καθώς ο Τραμπ βομβαρδίζει το Ιράν

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Ο πόλεμος Ισραήλ–Ιράν αναμένεται να κυριαρχήσει στις αγορές συναλλάγματος, μετά την παρέμβαση των ΗΠΑ αργά την Παρασκευή με τον βομβαρδισμό των κύριων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Τα μακροοικονομικά στοιχεία, ακόμη και η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), πέρασαν σε δεύτερη μοίρα στα πρωτοσέλιδα, και οι λιγοστοί πλέον εναπομείναντες υποστηρικτές του δολαρίου πρέπει να ένιωσαν ανακούφιση από το γεγονός ότι το αμερικανικό νόμισμα φαίνεται να διατηρεί το καθεστώς ασφαλούς καταφυγίου σε περιόδους σοβαρής γεωπολιτικής αναταραχής. Το δολάριο ενισχύθηκε έναντι όλων των βασικών νομισμάτων παγκοσμίως. Τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών δεν είχαν ιδιαιτέρως άσχημη εβδομάδα, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών άνοιξαν την Κυριακή χωρίς μεγάλες αποκλίσεις από τα επίπεδα της προηγούμενης εβδομάδας — ένδειξη πως η κίνηση αυτή αφορά κυρίως το δολάριο και πως η διάθεση για ανάληψη κινδύνου παραμένει σχετικά ανθεκτική ενόψει της σύγκρουσης.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το επίκεντρο αυτής της εβδομάδας θα ήταν στους δείκτες PMI για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, που ανακοινώνονται τη Δευτέρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στις διάφορες οικονομικές ζώνες και χώρες. Ωστόσο, τα οικονομικά δεδομένα και οι εξελίξεις στη νομισματική πολιτική θα πρέπει τώρα να ανταγωνιστούν τα πρωτοσέλιδα από τη Μέση Ανατολή, ιδίως εάν υπάρξουν τυχόν ιρανικά αντίποινα κατά αμερικανικών συμφερόντων. Καθοριστική θα είναι η αντίδραση της τιμής του πετρελαίου. Μέχρι στιγμής, έχει αυξηθεί σημαντικά αλλά με ελεγχόμενο τρόπο και σε επίπεδα διαχειρίσιμα από τις μεγάλες οικονομίες του κόσμου.

Στερλίνα

Η ακολουθία απογοητευτικών στοιχείων από το Ηνωμένο Βασίλειο που ξεκίνησε πριν δύο εβδομάδες συνεχίστηκε. Ο πληθωρισμός ήταν υψηλότερος των προσδοκιών, ενώ οι λιανικές πωλήσεις σημείωσαν συρρίκνωση κατά 2,7% σε μηνιαία βάση, πολύ χειρότερη από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν το αρνητικό κλίμα στασιμοπληθωρισμού, έπειτα και από τη χειρότερη απώλεια θέσεων εργασίας το Μάιο ερχόμενη από την εποχή της πανδημίας. Η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα, όπως αναμενόταν, ωστόσο η ύπαρξη τριών διαφωνούντων υπέρ άμεσης μείωσης δείχνει ότι η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) ανησυχεί για τις προοπτικές της οικονομίας. Η στερλίνα αντέδρασε αρνητικά, με τις αγορές να αποτιμούν μια αυξανόμενη πιθανότητα μείωσης επιτοκίων ήδη από την επόμενη συνεδρίαση τον Αύγουστο.

Ευρώ

Δεν υπήρξαν σημαντικά οικονομικά ή πολιτικά νέα από την Ευρωζώνη ικανά να επηρεάσουν τις αγορές. Τα οικονομικά στοιχεία συνεχίζουν να «θολώνουν» από την προσπάθεια των εξαγωγικών επιχειρήσεων να διοχετεύσουν προϊόντα στις ΗΠΑ πριν από την εφαρμογή των δασμών Τραμπ στο πρώτο τρίμηνο. Ως εκ τούτου, το ευρώ κινήθηκε αποκλειστικά βάσει εξελίξεων εκτός Ευρωζώνης, κυρίως του πολέμου Ισραήλ–Ιράν, και επηρεάστηκε αρνητικά από την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου αλλά και την εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές ενέργειας. Οι ΗΠΑ, αντιθέτως, είναι πλέον ο επόμενος εξαγωγέας πετρελαίου. Η εικόνα αναμένεται να παραμείνει ίδια και αυτή την εβδομάδα, με το ευρώ να ξεκινά σημαντικά χαμηλότερα και το πετρέλαιο να συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Η ανακοίνωση των PMI τη Δευτέρα αποτελεί το κύριο μακροοικονομικό γεγονός αυτήν την εβδομάδα στην Ευρωζώνη. Οι δείκτες, κινούνται κοντά στο κρίσιμο όριο των 50 μονάδων — όριο που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ήπια άνοδο.

USD

Παρότι το επίκεντρο της αγοράς έχει μετατοπιστεί από τα μακροοικονομικά δεδομένα και τη νομισματική πολιτική, η περασμένη εβδομάδα είχε εξελίξεις και στα δύο μέτωπα. Τα δεδομένα συνεχίζουν να παρουσιάζουν μικτή εικόνα με την αγορά κατοικίας να παρουσιάζει ιδιαίτερα αδύναμη επίδοση, ενώ άλλοι δείκτες κρατούν σε καλύτερα επίπεδα. Η Federal Reserve αναγνώρισε αυτή την αβεβαιότητα και διατήρησε, όπως ήταν καθολικά αναμενόμενο, τα επιτόκια αμετάβλητα, υιοθετώντας ωστόσο έναν τόνο ίσως ελαφρώς πιο επιθετικό από ό,τι προεξοφλούσαν οι αγορές. Ωστόσο, η πρόσφατη εξασθένιση στην αγορά εργασίας οδηγεί ορισμένους αξιωματούχους χάραξης πολιτικής να στραφούν σε μια πρόωρη μείωση επιτοκίων. Κατά τη γνώμη μας, οι διχογνωμίες αυτές δεν θα επιλυθούν προτού προκύψουν τουλάχιστον δύο ακόμη αξιόπιστα μακροοικονομικά δεδομένα: ένα για την απασχόληση και ένα για τον πληθωρισμό.

Πηγή: skai.gr

