Πώς η Κίνα έκανε τα ηλεκτρικά οχήματα καθημερινότητα

Ο Λου Γιουνφέγκ, οδηγός ταξί με ιδιωτική μίσθωση, βρίσκεται σε σταθμό φόρτισης στα περίχωρα της Γκουανγκτζού, στη νότια Κίνα, όταν δηλώνει με ειλικρίνεια:

«Οδηγώ ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γιατί είμαι φτωχός».

Λίγα μέτρα πιο πέρα, ο Σουν Τζινγκούο συμφωνεί:

«Το κόστος για βενζίνη είναι απαγορευτικό. Οδηγώντας ηλεκτρικό εξοικονομώ χρήματα», λέει, στηριζόμενος στο λευκό του Beijing U7.

Και προσθέτει: «Κάνει καλό και στο περιβάλλον».

Είναι μια συνομιλία που οι ακτιβιστές για το κλίμα ονειρεύονται να ακούν. Σε πολλές χώρες, τα ηλεκτρικά οχήματα θεωρούνται είδος πολυτελείας. Όμως στην Κίνα, όπου σχεδόν τα μισά αυτοκίνητα που πουλήθηκαν πέρυσι ήταν ηλεκτρικά, αποτελεί απλώς την καθημερινότητα.

Από ποδήλατο σε παγκόσμιος ηγέτης

Όπως αναφέρεται και σε δημοσίευμα του BBC, από τις αρχές του 21ου αιώνα, η Κίνα είχε ήδη χαράξει στρατηγικό σχέδιο για να κυριαρχήσει στις τεχνολογίες του μέλλοντος. Από χώρα του ποδηλάτου, έγινε παγκόσμιος ηγέτης στα EVs.

«Η Κίνα είναι 10 χρόνια μπροστά και 10 φορές καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη χώρα στα ηλεκτρικά», λέει ο αναλυτής Μάικλ Νταν.

Η κινεζική BYD ξεπέρασε φέτος την Tesla σε πωλήσεις, καθιερώνοντας την Κίνα ως την κορυφαία αγορά EV στον κόσμο. Μαζί της, δεκάδες start-up εταιρείες προσφέρουν φθηνά EV για το ευρύ κοινό – και στρέφονται πλέον και στις αγορές του εξωτερικού.

Η μεγάλη ώθηση ξεκίνησε από τον Γουάν Γκανγκ, Γερμανοεκπαιδευμένο μηχανικό και υπουργό Επιστήμης το 2007. Αντιλαμβανόμενος ότι οι δρόμοι των κινεζικών πόλεων κατακλύζονταν από ξένες μάρκες, πρότεινε ριζική αλλαγή πορείας: ηλεκτροκίνηση αντί για βενζίνη.

Η ιδέα ήταν απλή: η Κίνα δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία ή τη Γερμανία στα βενζινοκίνητα, αλλά μπορούσε να πάρει προβάδισμα σε ένα νέο πεδίο, επενδύοντας στο μέλλον.

Το κράτος διοχέτευσε τεράστιους πόρους – περίπου 231 δισ. δολάρια από το 2009 έως το 2023 – χορηγώντας επιδοτήσεις σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας: από καταναλωτές και κατασκευαστές έως παρόχους ρεύματος και προμηθευτές μπαταριών.

Από την μπαταρία του κινητού… στο αυτοκίνητο

Η BYD ξεκίνησε κατασκευάζοντας μπαταρίες για smartphones. Σήμερα είναι παγκόσμια ηγέτης στα EVs. Η CATL, ιδρυθείσα το 2011, παράγει το 1/3 όλων των EV μπαταριών παγκοσμίως.

Η κρατική στήριξη έδωσε τη δυνατότητα στην Κίνα να κυριαρχήσει όχι μόνο στην κατασκευή αυτοκινήτων, αλλά και στις κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού, όπως η παραγωγή μπαταριών και η δημιουργία του μεγαλύτερου δικτύου φόρτισης στον κόσμο.

«Αν θες να φτιάξεις σήμερα μια μπαταρία για EV, ο δρόμος περνά από την Κίνα», λέει ο Νταν.

Αρκετοί αναλυτές το ονομάζουν «κρατικό καπιταλισμό» – οι δυτικές χώρες το χαρακτηρίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό. Ωστόσο, στελέχη κινεζικών εταιρειών επιμένουν ότι δεν υπάρχει προνομιακή μεταχείριση – όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες.

Η XPeng, μία από τις ανερχόμενες εταιρείες της αγοράς, συγκαταλέγεται ήδη στους 10 κορυφαίους κατασκευαστές EV στον κόσμο. Στο κεντρικό της κατάστημα στη Γκουανγκτζού, νέοι υπάλληλοι απολαμβάνουν flat white καφέ, ενώ influencers πουλούν αυτοκίνητα σε livestream.

«Η πίεση να δίνεις συνεχώς περισσότερα με χαμηλότερο κόστος είναι τεράστια», αναφέρει ο πρόεδρός της, Μπράιαν Γκου.

Το νέο μοντέλο Mona Max της XPeng πωλείται περίπου $20.000, προσφέροντας αυτόνομη οδήγηση, φωνητικό έλεγχο, κρεβάτια τύπου lie-flat, και δυνατότητες streaming. Για τους νέους καταναλωτές στην Κίνα, αυτά είναι βασικά στάνταρ.

Ηλεκτρικά για τους… φτωχούς

Η κυβέρνηση συνεχίζει να παρέχει επιδοτήσεις για αγορά EV, δωρεάν πινακίδες κυκλοφορίας (που αλλιώς κοστίζουν περισσότερο από το ίδιο το όχημα), και χαμηλό κόστος φόρτισης.

Ο Λου πλήρωνε 200 γιουάν για 400 χλμ με βενζίνη – τώρα, του κοστίζει το ένα τέταρτο.

«Οι πλούσιοι οδηγούν βενζινοκίνητα – έχουν τα μέσα. Εγώ οδηγώ EV γιατί έχει λογική για εμένα», λέει.

Η Ντέιζι, οδηγός EV στη Σαγκάη, αλλάζει την μπαταρία του αυτοκινήτου της σε ειδικούς αυτόματους σταθμούς της εταιρείας Nio – μέσα σε τρία λεπτά, χωρίς καν να φορτίζει.

Το «κινεζικό θαύμα» προκαλεί ανησυχία σε ΗΠΑ, Καναδά και ΕΕ, που επιβάλλουν πλέον υψηλούς δασμούς στα κινεζικά EV. Η Βρετανία, ωστόσο, δεν σκοπεύει να τους ακολουθήσει, καθιστώντας την ελκυστική αγορά για κινεζικές εταιρείες όπως η XPeng και η BYD.

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, λέει ο ΟΗΕ – και καμία χώρα δεν είναι καλύτερα προετοιμασμένη να την υποστηρίξει απ’ την Κίνα.

Το μέλλον είναι κινεζικό – και ηλεκτρικό

«Η Κίνα οραματίζεται ένα μέλλον όπου κατασκευάζει σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα του κόσμου», σημειώνει ο Νταν. «Οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου ανησυχούν – οι Κινέζοι νιώθουν σίγουροι».

Βέβαια, δεν λείπουν και οι επιφυλάξεις. Ο πρώην επικεφαλής των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών MI6, Ρίτσαρντ Ντίρλαβ, χαρακτήρισε τα κινεζικά EV «υπολογιστές με ρόδες», προειδοποιώντας για πιθανούς κινδύνους κυβερνοασφάλειας. Η BYD απάντησε απορρίπτοντας τις ανησυχίες, διαβεβαιώνοντας για την ασφάλεια των δεδομένων.

Για τον Σουν Τζινγκούο, όμως, το συμπέρασμα είναι απλό. «Ο κόσμος θα έπρεπε να ευχαριστεί την Κίνα που έφερε αυτή την τεχνολογία. Εγώ το κάνω!», λέει γελώντας.

