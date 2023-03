Silicon Valley Bank: Ο ελληνικής καταγωγής Τιμ Μαγιόπουλος νέος CEO μετά την κατάρρευση

Ο ελληνικής καταγωγής, Τιμ Μαγιόπουλος, αναλαμβάνει τη θέση του CEO στη Silicon Valley Bank μετά την κατάρρευση της τράπεζας και την απόλυση των διευθυντών και του προκατόχου του, Γκρεγκ Μπέκερ.

Μόλις ανέλαβε τη νέα θέση ο Τιμ Μαγιόπουλος έστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να καθησυχάσει τους πελάτες της τράπεζας για να τους πει ότι η δουλειά συνεχίζεται κανονικά παρά τις «εξαιρετικά δύσκολες» τελευταίες ημέρες.

«Η Silicon Valley Bank, N.A. είναι ανοιχτή και διεξάγει τις δραστηριότητές της ως συνήθως» έγραψε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε. Αναγνωρίζω ότι οι τελευταίες ημέρες ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος για τους πελάτες μας και τους υπαλλήλους μας και είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη της εκπληκτικής κοινότητας που υπηρετούμε», συμπλήρωσε ο νέος CEO και πρόσθεσε: «Από σήμερα αναλαμβάνω καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία».

Συμπλήρωσε, επίσης, ότι αναλαμβάνει το ρόλο με «ταπεινότητα», «εμπειρία» και «εκτίμηση για την οικονομία της καινοτομίας».

There was no email from the CEO to the bank clients.

It's been no more than 12 hours since Tim Mayopoulos was appointed CEO and we already have an email from him stating that the deposits will be available and aims to restore confidence and trust from their clients. pic.twitter.com/q3bWj8tygY