ΣΕΒ: Το κόστος του ρεύματος απειλεί τις ελληνικές επιχειρήσεις

Τις επιχειρήσεις απειλεί το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας αναφέρει η ανακοίνωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:

Οι επιχειρήσεις, και ειδικά η βιομηχανία, στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπες με κόστος ηλεκτρικής ενέργειας που απειλεί την ίδια τους την ύπαρξη, καθώς καλούνται να λειτουργήσουν με πολύ υψηλότερο κόστος από τους ανταγωνιστές τους. Είναι επείγουσα ανάγκη η Ευρώπη να αντιδράσει προκειμένου να διορθώσει δομικές αδυναμίες, αλλά και η Ελλάδα να προχωρήσει σε άμεσα μέτρα, όπως κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας είναι καίριας σημασίας για την ανταγωνιστικότητα, βιωσιμότητα και ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής και των επιχειρήσεων, ενώ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης του πληθωρισμού.

Η ανάγκη θωράκισης των επιχειρήσεων, και ειδικά της βιομηχανίας, είναι επιτακτική καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος, να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Σε αυτή την κατεύθυνση, τονίζουμε την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων, καθώς δομικές παρεμβάσεις δεν μπορούν να επιτευχθούν σε τόσο στενά χρονικά περιθώρια.

