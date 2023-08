Έχεις μήνυμα στο κινητό σου: Έρχεται αυτόματη ειδοποίηση της ΑΑΔΕ για τις φορολογικές υποχρεώσεις Οικονομία 10:33, 10.08.2023 linkedin

Πρόκειται για σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης στα κινητά τηλέφωνα των φορολογουμένων για τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις δόσεις ρυθμίσεων οφειλών