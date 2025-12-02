Οι θαλάσσιες εξαγωγές ντίζελ και πετρελαίου της Ρωσίας αυξήθηκαν κατά 3% τον Νοέμβριο σε σχέση με τον Οκτώβριο, φτάνοντας τα 2,37 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, παρά τις πρόσφατες αμερικανικές κυρώσεις και τις ζημιές στις υποδομές που προκλήθηκαν από επιθέσεις με drones, σύμφωνα με στοιχεία από πηγές της αγοράς και το LSEG.

Οι εξαγωγές ντίζελ εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο μέσω του Πριμόρσκ, του μεγαλύτερου λιμανιού της Ρωσίας για αποστολές ντίζελ, αυξήθηκαν κατά 39,3% σε μηνιαία βάση, φτάνοντας τα 1,221 εκατομμύρια τόνους, καθώς οι μεγάλοι παραγωγοί ολοκλήρωσαν τις εποχιακές και μη προγραμματισμένες αναθεωρήσεις, πρόσθεσαν οι πηγές της αγοράς.

Αντίθετα, οι εξαγωγές από τα λιμάνια της νότιας Ρωσίας μειώθηκαν απότομα λόγω των επιθέσεων με drones σε υποδομές και περιφερειακά διυλιστήρια, σημειώνει το Reuters.

Το ρωσικό λιμάνι Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα ανέστειλε τις εξαγωγές καυσίμων στις 2 Νοεμβρίου, μετά από επιθέσεις με drones από την Ουκρανία στις υποδομές του, αναγκάζοντας το τοπικό διυλιστήριο να σταματήσει την επεξεργασία αργού πετρελαίου.

Στο Νοβοροσίσκ, ένα άλλο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, οι εξαγωγές ντίζελ μειώθηκαν κατά ένα τρίτο σε 0,64 εκατομμύρια τόνους λόγω μη προγραμματισμένης συντήρησης στο διυλιστήριο της Lukoil στο Βόλγκογκραντ και προσωρινής αναστολής των φορτώσεων μετά από επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Παρά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας τον Οκτώβριο, τη Lukoil και τη Rosneft, οι συνολικοί όγκοι ντίζελ δεν επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό τον Νοέμβριο.

Η Τουρκία παρέμεινε ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού ντίζελ και πετρελαίου κίνησης τον Νοέμβριο, με τις εισαγωγές να αυξάνονται κατά 10% σε μηνιαία βάση, φτάνοντας τα 1,06 εκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Οι αποστολές προς τη Βραζιλία αυξήθηκαν επίσης σε 190.000 τόνους, από 74.000 τόνους τον Οκτώβριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.