Οι βουλευτές της δεξιάς συμμαχίας της Τζόρτζια Μελόνι πιέζουν για να κηρυχθούν τα αποθέματα χρυσού της Ιταλίας ιδιοκτησία του ιταλικού λαού -μια κίνηση που οι επικριτές φοβούνται ότι θα ανοίξει τον δρόμο για την πώληση του μετάλλου από την κυβέρνηση.

Η Ιταλία διαθέτει τα τρίτα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ και τη Γερμανία, με περίπου 2.452 τόνους, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ιταλίας. Μετά την πρόσφατη ραγδαία άνοδο των τιμών σε παγκόσμιο επίπεδο, η τρέχουσα αγοραία αξία τους ανέρχεται σε περίπου 285 δισ. ευρώ, σημειώνουν οι Financial Times.

Η Τράπεζα της Ιταλίας δηλώνει ότι κατέχει το χρυσό ως μέρος των επίσημων συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας. Αυτά τα αποθέματα «ενισχύουν την εμπιστοσύνη στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ιταλίας και του ευρώ» και αποτελούν «εγγύηση για την Τράπεζα της Ιταλίας στην εκπλήρωση των δημόσιων λειτουργιών της», σημειώνει η κεντρική τράπεζα.

Ωστόσο, οι βουλευτές του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» της Μελόνι πιέζουν να προστεθεί μια διάταξη στον επικείμενο προϋπολογισμό της χώρας, η οποία θα ορίζει ότι «τα αποθέματα χρυσού που διαχειρίζεται και κατέχει η Τράπεζα της Ιταλίας ανήκουν στον ιταλικό λαό».

«Θεωρούμε απαραίτητο να καταστήσουμε σαφές ότι ο χρυσός είναι καρπός της εργασίας του λαού μας», δήλωσε ο γερουσιαστής Lucio Malan, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας. «Ο χρυσός ήταν πάντα ιδιοκτησία του ιταλικού λαού», τόνισε.

Το ζήτημα του ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των αποθεμάτων χρυσού της Ιταλίας απασχολεί τα δεξιά κόμματα από τότε που η αναδιοργάνωση της δομής της Τράπεζας της Ιταλίας πριν από μια δεκαετία έκανε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών δανειστών, ονομαστικούς μετόχους της κεντρικής τράπεζας.

Μετά από αυτή την αλλαγή, το κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας πίεσε επανειλημμένα για τη θέσπιση νόμου που θα διευκρίνιζε ότι ο χρυσός που κατέχει η κεντρική τράπεζα είναι ιδιοκτησία του κράτους, αλλά αυτές οι προσπάθειες πάντα ναυαγούσαν.

Η Μελόνι, σε ομιλία της στο κοινοβούλιο το 2014, πολύ πριν γίνει πρωθυπουργός, εξέφρασε τη λύπη της για την «απαλλοτρίωση» της «νομισματικής κυριαρχίας» του ιταλικού λαού.



Πηγή: skai.gr

