«Βροχή» από ειδοποιητήρια στέλνει αυτή την περίοδο η Εφορία για εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ που παραγράφονται στο τέλος του έτους. Εκείνο που επιδιώκουν οι ελεγκτικές αρχές είναι να κοινοποιήσουν έγκαιρα -δηλαδή πριν το τέλος του 2025- την επιβολή προστίμου και οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στους υπόχρεους. Με άλλα λόγια, η ΑΑΔΕ «τρέχει να προλάβει» το ορόσημο της 31ης Δεκεμβρίου, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά δεν θα μπορεί να καταλογίσει φόρους και πρόστιμα σε «παλαιές» υποθέσεις.

Επί της ουσίας «δένονται τα χέρια» της, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατό να επιβληθεί οποιοδήποτε επιπλέον φόρος ή πρόστιμο σε μια υπόθεση εάν παρέλθει η 5ετία. Η μοναδική περίπτωση να «σπάσουν» οι σχετικές προθεσμίες παραγραφής είναι να πρόκειται για μια μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής για την οποία οι ελεγκτές θα βρουν συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία δεν κατέστη εφικτό να έχουν στη διάθεσή τους εντός της πενταετίας.

Ποιες υποθέσεις είναι στο επίκεντρο

Σε αυτά τα συμπληρωματικά στοιχεία, δεν περιλαμβάνονται κινήσεις λογαριασμών σε ελληνικές τράπεζες, όπως και εμβάσματα τα οποία προέρχονται από λογαριασμούς οι οποίοι είχαν πιστωθεί σε χρόνο που έχει παραγραφεί ακόμα και αν πρόκειται για αδήλωτο χρήμα.

Σε κάθε περίπτωση, την 31η Δεκεμβρίου 2025 παραγράφεται το δικαίωμα της εφορίας να καταλογίσει φόρους και πρόστιμα σε φορολογικές υποθέσεις προ της πενταετίας και μέχρι 15 χρόνια πίσω ανάλογα με το έτος και τα χαρακτηριστικά της υπόθεσης.

Βάσει του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, το δικαίωμα της εφορίας να ελέγξει και να καταλογίσει φόρους και πρόστιμα για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ακινήτων παραγράφεται στις 31 Δεκεμβρίου 2025 για τα ακόλουθα έτη:

- 2021: Για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω του myData από το 2020. Για αυτές τις περιπτώσεις ισχύει τριετής παραγραφή αντί της πενταετούς.

- 2019: Περιλαμβάνει υποθέσεις φορολογικού έτους 2019 (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ) για τις οποίες υποβλήθηκαν αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις, ή αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Οι υποθέσεις αυτές υπάγονται στον κανόνα της πενταετούς παραγραφής, η οποία υπολογίζεται από το έτος εντός του οποίου έπρεπε να υποβληθεί η φορολογική δήλωση.

- 2017: Αφορά υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος της χρήσης 2017 για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν έγκαιρα οι φορολογικές δηλώσεις και υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα εντός του 2023. Ενώ η βασική πενταετής προθεσμία παραγραφής έληξε κανονικά στις 31 Δεκεμβρίου 2023 (5+1 έτος από τη φορολογική χρήση, εφόσον υποβαλλόταν εμπρόθεσμη δήλωση), λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης το 2023, η προθεσμία παραγραφής επεκτείνεται για επιπλέον τρία έτη, φτάνοντας συνολικά τα 8 έτη.

- 2014: Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2014, για τις οποίες προέκυψαν «συμπληρωματικά» στοιχεία, όπως πλαστά και εικονικά τιμολόγια, τα οποία στοιχειοθετούν έγκλημα φοροδιαφυγής. Αυτό ισχύει εφόσον το ποσό που αποφεύχθηκε να δηλωθεί υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ για παρακρατούμενους φόρους ή τα 100.000 ευρώ για φόρο εισοδήματος.

- 2014: Υποθέσεις ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2014 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Για αυτές τις περιπτώσεις ισχύει δεκαετής περίοδος παραγραφής.

- 2009: Αν για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η εφορία έχει τη δυνατότητα να καταλογίσει φόρους και πρόστιμα ακόμη και μετά από 15 χρόνια. Εφόσον ενδιάμεσα υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση, για παράδειγμα στο 13ο, 14ο, ή 15ο έτος από το έτος υποχρέωσης, η προθεσμία παραγραφής παρατείνεται, αλλά συνολικά δεν μπορεί να ξεπεράσει τη 15ετία από το έτος που έπρεπε να υποβληθεί η δήλωση.

Πότε ασκεί τα δικαιώματά του το Δημόσιο

Για να μπορέσει να ασκήσει το δικαίωμα επιβολής φόρων στις υποθέσεις που πλησιάζουν σε παραγραφή το δημόσιο πρέπει να προβλέψει χρονικό περιθώριο 20 ημερών που προβλέπει ο νόμος για τον φορολογούμενο προκειμένου να καταθέσει τυχόν διαφωνία με τα ευρήματα των ελεγκτών και τα προς καταβολή ποσά.

Εν συνεχεία η φορολογική αρχή εντός 10ημέρου θα πρέπει να εξετάσει τα νέα δεδομένα και να κοινοποιήσει την οριστική πράξη προσδιορισμού φόρου στον ελεγχθέντα φορολογούμενο. Αυτές οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την 31.12.2025 εξ’ ου και η εγρήγορση από τους μηχανισμούς της ΑΑΔΕ.Η παραγραφή αφορά στο χρόνο εντός του οποίου η φορολογική-ελεγκτική αρχή έχει το δικαίωμα να καταλογίσει φόρους και πρόστιμα και όχι να διενεργήσει φορολογικό έλεγχο.

Η παραγραφή δεν διακόπτεται εάν δεν έχει κοινοποιηθεί πράξη προσδιορισμού φόρου στον φορολογούμενο πριν από τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής, ακόμη κι αν η πράξη έχει εκδοθεί.

Επίσης, το δημόσιο μπορεί υπό προϋποθέσεις να διενεργεί φορολογικούς ελέγχους και μετά το πέρας της πενταετίας ενώ σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για εισοδήματα ή συναλλαγές του εξωτερικού, η παραγραφή μπορεί να ξεπεράσει αυτό το όριο και να φτάσει στη δεκαετία.



