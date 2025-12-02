Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος των παρόχων για τον μήνα Δεκέμβριο

Δεν διαπιστώθηκαν ιδιαίτερες μεταβολές στα πράσινα και στα μπλε τιμολόγια ρεύματος του Δεκεμβρίου, τουλάχιστον σε σχέση με τον Νοέμβριο, με τις τιμές να παραμένουν σταθερές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις τιμές που ανακοινώθηκαν από τους 13 παρόχους, τα πράσινα τιμολόγια κυμαίνονται από 0,14 έως και 0,25 ευρώ για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες.

Στο μπλε τιμολόγιο, οι τιμές κυμαίνονται από 0,09 έως 0,17 ευρώ. Πάντως, κάποια μπλε τιμολόγια είναι πιο ακριβά από τα λεγόμενα φθηνά πράσινα.

Από τον Απρίλιο του 2026 έρχεται το πορτοκαλί τιμολόγιο

Από το 2026 έρχονται και τα λεγόμενα πορτοκαλί τιμολόγια, τα οποία είναι αυτά τα οποία συνδέονται με τους ψηφιακούς μετρητές. Προς το παρόν δεν αφορούν όλα τα νοικοκυριά και αφορούν μόνο όσα έχουν ψηφιακούς μετρητές.

Όποιοι έχουν ψηφιακά ρολόγια από τον Απρίλιο θα μπορούν να αιτηθούν να πάνε στο πορτοκαλί τιμολόγιο, το αποκαλούμενο δυναμικό τιμολόγιο, το οποίο έχει το πλεονέκτημα ότι ο καταναλωτής γνωρίζει ποιες ζώνες της ημέρας έχουν τη φθηνή χρέωση και επιλέγει να κάνει εκεί τη μεγάλη του κατανάλωση.

