Άλμα κοντά στα 6 δισ. ευρώ έκανε το πρωτογενές πλεόνασμα στο εννιάμηνο Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου Οικονομία 14:33, 16.10.2023

Τα φορολογικά έσοδα εμφανίζονται αυξημένα κατά 3,156 δισ. ευρώ σε σχέση με το στόχο δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέα στοχευμένα προσωρινά μέτρα στήριξης στο τέλος του έτους