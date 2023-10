Ευκολότερες οι ρυθμίσεις δανείων από σήμερα - H νέα ηλεκτρονική διαδικασία Οικονομία 14:18, 16.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

16

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Tίθεται από σήμερα σε εφαρμογή η νέα ηλεκτρονική διαδικασία διμερών ρυθμίσεων δανείων σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών