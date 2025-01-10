Του Χρυσόστομου Τσούφη

Περισσότερα από 20 δισ. δολάρια εκτιμά η JP Morgan το κόστος των ζημιών που θα κληθούν να πληρώσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών που μαίνονται στο Λος Άντζελες.

Με δεδομένο πάντως ότι οι προσπάθειες περιορισμού τους, είναι μέχρι στιγμής άκαρπες – είναι χαρακτηριστικό ότι οι προχθεσινές εκτιμήσεις μιλούσαν για 10 δισ. δολάρια - ακόμη κι αυτή η εκτίμηση μπορεί να αποδειχτεί συντηρητική.

Σε κάθε περίπτωση αν η JP Morgan «πέσει μέσα» στις προβλέψεις θα μιλάμε για τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές σε ζημιές που καλύπτονται από ασφάλεια στην ιστορία της Καλιφόρνια που είναι δυστυχώς πολύ πλούσια σε τέτοιου είδους καταστροφές. Σύμφωνα πάντως με την morningstar DBRS οι ο ασφαλιστικός τομέας της περιοχής θα μπορέσει να τις διαχειριστεί.



Το συνολικό κόστος των ζημιών – συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν καλύπτονται από τις ασφαλιστικές – προς το παρόν αποτιμάται μεταξύ 52 δισ. και 57 δισ. δολαρίων.



Τη μεγαλύτερη καταστροφή έχει υποστεί η πλούσια περιοχή Pacific Palisades, μια πλούσια περιοχή που εκτείνεται ανάμεσα στον Ειρηνικό Ωκεανό και την οροσειρά της Santa Monica.

Οι κατοικίες στην περιοχή έχουν μια μέση αξία υψηλότερη από 3 εκατ. δολάρια καθώς αποτελεί πόλο έλξης για το τζετ σετ του Hollywood και όχι μόνο.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα περισσότερες από 1100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς κάποιες από τις οποίες με διάσημους ιδιοκτήτες όπως:

Sir Anthony Hopkins

John Goodman

Billy Crystal

Eugene Levy

Miles Teller

Paris Hilton

Anna Faris

Adam Brody

Leighton Meester

Άλλοι μεταξύ των οποίων ο «δικός μας» Tom Hanks, ο Ben Affleck, ο Mark Hamill, η Mandy Moore, η Jennifer Love Hewitt, ο James Woods και η Maria Shriver υποχρεώθηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους. Εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών, η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα φετινά Όσκαρ θα γίνει τελικά στις 19 Ιανουαρίου, 2 ημέρες αργότερα από το καθορισμένο.

Το 2025 έχει αρχίσει με μια τεράστια οικονομική καταστροφή ακολουθώντας ένα πολύ καταστροφικό 2024

Σύμφωνα με την απολογιστική έκθεση του ασφαλιστικού κολοσσού Munich Re το συνολικό κόστος των ζημιών- μαζί με αυτές που δεν καλύπτονται από τις ασφαλιστικές - από φυσικές καταστροφές τον χρόνο που πέρασε έφτασε τα 320 δισ. δολάρια από 268 δισ. δολάρια το 2023, μια αύξηση 19,4%.

Οι ζημιές που κλήθηκαν να καλύψουν οι ασφαλιστικές άγγιξαν τα 140 δισ. δολάρια από 106 δισ. δολάρια το 2023. Το περσινό έτος ήταν η τρίτη πιο καταστροφική χρονιά στην ιστορία.

Το πιο καταστροφικό γεγονός της περασμένης χρονιάς ήταν ο τυφώνας Milton με κόστος 25δισ$ κι ακολουθεί ο σεισμός της πρωτοχρονιάς στην Ιαπωνία με 15 δισ. δολάρια.

Γεωγραφικά τις μεγαλύτερες καταστροφές γνώρισαν η Βόρεια και Κεντρική Αμερική με 190δισ$ ζημιές. Στην Ευρώπη το «κοντέρ» σταμάτησε στα 31 δισ. δολάρια με το πιο καταστροφικό γεγονός να αποτελούν φυσικά οι πλημμύρες του Οκτωβρίου στην Βαλένθια.

Η μηχανή των καιρικών φαινομένων του πλανήτη μας ανεβάζει ταχύτητα και οι κοινωνίες πρέπει να προετοιμαστούν για ακόμη μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές προειδοποιεί τα στελέχη του Γερμανικού γίγαντα ασφάλισης.

