Το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα «HELLAS-SPACE 2.0», συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (RRF) και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA).

Σύμφωνα με το υπουργείο, το HELLAS-SPACE 2.0 αποτελεί τον βασικό πυλώνα της Εθνικής Στρατηγικής για το Διάστημα και περιλαμβάνει δράσεις για την ανάπτυξη διαστημικών υποδομών, την αξιοποίηση δορυφορικών εφαρμογών και δεδομένων, την ενίσχυση της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας, την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης.

Το πρόγραμμα προβλέπει την ανάπτυξη δορυφόρων πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας για την παραγωγή προηγμένων γεωχωρικών δεδομένων, καθώς και δορυφόρων θερμικής απεικόνισης με εφαρμογές στην πολιτική προστασία, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την ασφάλεια.

Παράλληλα, περιλαμβάνει νέες δυνατότητες ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και προσδιορισμού θέσης για κρίσιμες δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, καθώς και συστήματα επιτήρησης του διαστημικού χώρου και εντοπισμού εκπομπών ραδιοσυχνοτήτων, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της χώρας.

Στον σχεδιασμό εντάσσονται επίσης πρόγραμμα διαστημικής καινοτομίας και δοκιμών για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρμογών, ασφαλείς υποδομές δεδομένων και υπηρεσιών που θα αξιοποιούνται από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και δράσεις για την ενίσχυση της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας, της ερευνητικής δραστηριότητας και του ανθρώπινου δυναμικού.

Όπως επισημαίνεται, οι παρεμβάσεις αυτές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση διαστημικών τεχνολογιών σε τομείς όπως η πολιτική προστασία, η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η περιβαλλοντική παρακολούθηση, οι μεταφορές, η γεωργία ακριβείας και η δημόσια διοίκηση.

Παράλληλα, αναμένεται να ενισχύσουν τη συμμετοχή της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς διαστημικές πρωτοβουλίες, καθώς και την ανάπτυξη ενός ισχυρότερου εγχώριου διαστημικού οικοσυστήματος, με έμφαση στην καινοτομία και την αξιοποίηση προηγμένων δορυφορικών τεχνολογιών.

Πηγή: skai.gr

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