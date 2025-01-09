ΑΑΔΕ: Διαθέσιμο από 13 Ιανουαρίου το νέο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών

Σε λειτουργία τίθεται από 13/1 η νέα ψηφιακή εφαρμογή «Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η εφαρμογή αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και την περαιτέρω καταστολή του λαθρεμπορίου καυσίμων.
Υπενθυμίζεται ότι με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Α.1161/2024) του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χρίστου Δήμα, της υφυπουργού Ανάπτυξης Άννας Μάνη, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται:
• τα στοιχεία που καταχωρούνται στην εφαρμογή του Μητρώου
• η συμπλήρωση/επικαιροποίηση έως και τις 13/4 των στοιχείων που έχουν ήδη καταχωρηθεί στην υπάρχουσα εφαρμογή του Μητρώου
• οι υπόχρεοι για την καταχώρηση/επικαιροποίηση των στοιχείων, οι οποίοι είναι οι:
- διαχειριστές των εγκαταστάσεων φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης
- εγκεκριμένοι αποθηκευτές και κάτοχοι άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης
- εγκαταστάτες του συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών
- φορείς παροχής υπηρεσιών ογκομέτρησης δεξαμενών φορολογικών αποθηκών.
Η νέα εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Τελωνειακές Υπηρεσίες ή Φορολογικές Υπηρεσίες > Σύστημα εισροών - εκροών καυσίμων > Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης.
Επισημαίνεται ότι από σήμερα 9/1 έχει διακοπεί η λειτουργία της υφιστάμενης εφαρμογής του Μητρώου.
