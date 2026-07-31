Ραγδαίες και ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, καθώς το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών εκτιμά ότι περίπου 49.000 άνθρωποι πέρασαν στον ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο μέσα σε μόλις 24 ώρες, μέσω θαλάσσης και ξηράς.

Thousands of migrants have streamed into the tiny Spanish territory of Ceuta in North Africa from Morocco, prompting local officials to call for help from Spain’s national government in Madrid to restore the border. pic.twitter.com/S2fTWapBzR July 30, 2026



Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταναστευτική ροή που έχει καταγραφεί στην περιοχή εδώ και χρόνια, με τις ισπανικές αρχές να κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή κατάσταση που έχει φτάσει στα όρια τις αντοχές των υπηρεσιών ασφαλείας και των δομών υποδοχής.

INSANE FOOTAGE: Thousands of migrants continue crossing from Morocco into Spain’s Ceuta enclave, as local officials reportedly urge Madrid to declare a national emergency. pic.twitter.com/dlbbKOjBV1 — Breaking911 (@Breaking911) July 30, 2026

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στη Θέουτα, χιλιάδες άνθρωποι διέσχιζαν τα σύνορα αδιάκοπα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, γεγονός που κατέστησε αδύνατη την ακριβή καταμέτρησή τους.

Ο Αυτόνομος θύλακας και η ομώνυμη πόλη της Θέουτα βρίσκεται στο Μαρόκο στις αφρικανικές ακτές.

Οι περισσότεροι έφτασαν κολυμπώντας γύρω από τον κυματοθραύστη του Ταραχάλ (Tarajal), χρησιμοποιώντας σωσίβια, σαμπρέλες και αυτοσχέδια πλευστά μέσα, ενώ άλλοι πέρασαν από τα χερσαία σημεία διέλευσης.

🇪🇸🇲🇦 | URGENTE: La Guardia Civil española eleva a 40.000 la estimación de inmigrantes marroquíes que han asaltado Ceuta durante este jueves. pic.twitter.com/nQinq3FCAu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 30, 2026



Τουλάχιστον 18 νεκροί

Η τραγωδία και ο θάνατος συνοδεύουν και αυτό το μεταναστευτικό κύμα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κυρίως από πνιγμό ή στο ποδοπάτημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Ταραχάλ, κατά τη διάρκεια της μαζικής προσπάθειας εισόδου στη Θέουτα, όπως αναφέρουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι επιχειρήσεις έρευνας για τυχών νεκρούς συνεχίζονται και οι αρχές δεν αποκλείουν να αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων.

Στρατός και ενισχύσεις στη Θέουτα

Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έχει αναπτύξει στρατιωτικές και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για την ενίσχυση της Guardia Civil, ενώ ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εσωτερικών μεταβαίνουν στη Θέουτα για να συντονίσουν τη διαχείριση της κρίσης. Παράλληλα, η Μαδρίτη βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις μαροκινές αρχές, επιδιώκοντας να περιοριστούν οι νέες διελεύσεις και να οργανωθούν επιστροφές όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.



Οι δομές έχουν καταρρεύσει



Η μαζική άφιξη μεταναστών έχει προκαλέσει ασφυκτική πίεση στις δομές φιλοξενίας της Θέουτα. Εκατοντάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους οικογένειες, γυναίκες και ασυνόδευτοι ανήλικοι, παραμένουν σε προσωρινούς χώρους ή ακόμη και στους δρόμους, καθώς το Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών (CETI) έχει ξεπεράσει κατά πολύ τη χωρητικότητά του. Ο πρόεδρος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση «απόλυτη ανθρωπιστική και κοινωνική έκτακτη ανάγκη», ζητώντας ακόμη και την κήρυξη κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης.



Η μεγαλύτερη κρίση μετά το 2021



Οι εικόνες από τη Θέουτα θυμίζουν έντονα τη μεταναστευτική κρίση του 2021, όταν περίπου 10.000 άνθρωποι πέρασαν στον ισπανικό θύλακα μέσα σε δύο ημέρες.

Ωστόσο, οι τελευταίες εκτιμήσεις του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών για 49.000 διελεύσεις μέσα σε ένα 24ωρο καταδεικνύουν ότι η σημερινή κρίση έχει λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις, προκαλώντας έντονη ανησυχία τόσο στη Μαδρίτη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Πηγή: skai.gr

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