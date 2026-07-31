Με τιμές ήρωα τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου πυροσβέστη, Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στη φωτιά στο Γύθειο.

Στο τελευταίο αντίο που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα οδύνης, παρέστησαν συγγενείς, φίλοι, απλοί πολίτες, εκπρόσωποι της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, που απέδωσαν τις ύστατες τιμές στον εκλιπόντα συνάδελφό τους.

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Εκτός από τον Κωνσταντίνο Λαιμοδέτη που σκοτώθηκε επιχειρώντας στο πύρινο μέτωπο του Γυθείου, δύο ακόμα συνάδελφοί του έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Πηγή: skai.gr

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