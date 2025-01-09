Τζιτζικώστας: Εξοικονόμηση 1 δισ. ευρώ ετησίως και μείωση της γραφειοκρατίας από τον ψηφιακό μετασχηματισμό που ξεκίνησε σήμερα

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η εφαρμογή του νέου κανονισμού ηλεκτρονικών πληροφοριών για τις εμπορευματικές μεταφορές (eFTI), που σταδιακά θα οδηγήσει στην πλήρη ψηφιοποίηση, καταργώντας το χαρτί με σημαντικά οφέλη, όπως μείωση της ταλαιπωρίας και της γραφειοκρατίας, μείωση των δαπανών και εξοικονόμηση πόρων τόσο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, όσο και για τα κράτη-μέλη.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε: «Ο τομέας των εμπορευματικών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζεται για το μέλλον. Η εισαγωγή του νέου κανονισμού ηλεκτρονικών πληροφοριών για τις εμπορευματικές μεταφορές είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά, καθώς προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεταφορικών συστημάτων της Ευρώπης και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους. Αναμένεται να οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη δημιουργία κοινών προτύπων και τη συνεργασία των συστημάτων, ο νέος κανονισμός ανοίγει τον δρόμο για μεταφορές χωρίς χαρτί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Επισημαίνεται ότι ο νέος κανονισμός αποτέλεσε δέσμευση του Ευρωπαίου επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού κατά τη διάρκεια της ακρόασής του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο νέος κανονισμός θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι εμπορευματικές μεταφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς αντικαθίσταται η έντυπη τεκμηρίωση με ηλεκτρονικά δεδομένα σε όλους τους τρόπους μεταφοράς.

Η ψηφιακή μετάβαση θα εφαρμοστεί στις οδικές, σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές και αεροπορικές μεταφορές.

Η μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις, η ενίσχυση της ασφάλειας των δεδομένων, η προώθηση πιο φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών, η υιοθέτηση νέων ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών στην εφοδιαστική αλυσίδα, θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικές για την οικονομία, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, τα οφέλη επιγραμματικά είναι:

1. Για τις επιχειρήσεις:

-Προβλεπόμενη ετήσια εξοικονόμηση 1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες για τον τομέα μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Άμεση ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συνεργαζόμενων εταιριών, μέσω πλατφορμών eFTI, που θα επιτρέψει πιο αποτελεσματικό σχεδιασμό του εφοδιασμού, της φόρτωσης οχημάτων και των δρομολογίων.

-Η εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα βελτιώνει τον προγραμματισμό των πολυτροπικών μεταφορών και τη λήψη αποφάσεων, οδηγώντας σε μια πιο αξιόπιστη αλυσίδα εφοδιασμού.

2. Για τα κράτη-μέλη:

-Βελτιωμένη αποδοτικότητα με απλοποιημένους ελέγχους συμμόρφωσης.

-Χαμηλότερο κόστος και εξοικονόμηση πόρων λόγω λιγότερων φυσικών επιθεωρήσεων.

-Υψηλότερη ποιότητα δεδομένων, που επιτρέπει την καλύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής για τις εμπορευματικές μεταφορές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

