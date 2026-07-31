Με το βλέμμα στραμμένο στην ανάληψη της ευρωπαϊκής προεδρίας από τη χώρα μας το δεύτερο εξάμηνο του 2027, αλλά και στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου.

Η συνάντηση διεξήχθη σε κλίμα θεσμικής συνεργασίας, με τις δύο πλευρές να υπογραμμίζουν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ Πολιτείας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο πρωθυπουργός και ο δήμαρχος Αθηναίων είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Καλώς ήρθες δήμαρχε, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο ζητήματα, καταλαβαίνω, που αφορούν και την προετοιμασία της πόλης ενόψει της ευρωπαϊκής προεδρίας, η οποία ως γνωστόν ξεκινά 1η Ιουλίου του 2027. Είναι μία ευκαιρία να δείξουμε, νομίζω, την πόλη στα καλύτερά της αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα τα οποία αφορούν τον Δήμο -γι' αυτό έχουμε τον αρμόδιο Υπουργό μαζί μας-, από τρέχοντα ζητήματα, όπως η καθαριότητα, μέχρι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις. Οπότε, πάντα είναι χαρά μου να σε συναντώ και είμαι στη διάθεσή σου».

Χάρης Δούκας: «Ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση, εκσυγχρονισμό. Νομίζω ότι μπορούμε, σε συνεργασία και με τον υπουργό, η πολιτεία συνολικά να προχωρήσει σε κάποιες δράσεις που θα προτείνω, που θα έχουν ένα άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.