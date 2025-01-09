Προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κατέθεσε στις 7.1.2025 η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ) κατά της απόφασης 510/2024 του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, εκφράζοντας έτσι την έντονη αντίδρασή της στην πρόσφατη απόφαση του δήμου και της Δημοτικής Επιτροπής να επιβάλει «Ειδικό Ανταποδοτικό Τέλος Τοπικής Βιώσιμης Ανάπτυξης». Σημειώνεται ότι τα έσοδα από το συγκεκριμένο τέλος προορίζονται για τη δημιουργία ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, τα ξενοδοχεία καλούνται να πληρώνουν 12,6 ευρώ/τ.μ., οι (τουριστικές), κατοικίες 0,45 ευρώ/τ.μ, οι επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης 8 ευρώ/τ.μ., οι εμπορικές επιχειρήσεις άνω των 100 τ.μ. 8 ευρώ/τ.μ. και οι εμπορικές επιχειρήσεις κάτω των 100 τ.μ. 1,10 ευρώ/τ.μ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΞΑΑΑ, κατά της συγκεκριμένης απόφασης προσέφυγαν επίσης και μεμονωμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ενώ αναμένεται πως στο συγκεκριμένο «κύμα διαμαρτυρίας» θα προστεθούν και άλλες.

Ο πρόεδρος της ΕΞΑΑΑ, Ευγένιος Βασιλικός, επεσήμανε πως «μια κίνηση όπως αυτή μιας προσφυγής, γίνεται για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της Ένωσης και σημειολογικά στρέφεται όχι μόνο προς την συγκεκριμένη απόφαση αλλά και προς όλες τις "ασύμμετρες" αποφάσεις αυτού του είδους, οι οποίες γεννούν συνεχώς νέες υποχρεώσεις και κυρίως άδικες επιβαρύνσεις στα ξενοδοχεία. Το "Τέλος Τοπικής Βιώσιμης Ανάπτυξης" αποτελεί ένα καινούργιο τέλος που έρχεται να προστεθεί στα γνωστά δημοτικά τέλη "Διαμονής Παρεπιδημούντων'' και "Ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή'', τα οποία στο πλαίσιο της "ανταποδοτικότητάς'' τους προς τις τοπικές κοινωνίες αναφέρονται σε έργα αναβάθμισης που "θα'' δρομολογηθούν, ωστόσο, μέχρι στιγμής δείχνει να έχει χαρακτήρα περισσότερο "εισπρακτικό'', προσθέτοντας επιπλέον φορτία σε υπερφορολογημένες επιχειρήσεις -όπως παρουσίασε η πρόσφατη σχετική μελέτη του ΙΤΕΠ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

