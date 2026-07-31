Χωρίς επίσημη τοποθέτηση παραμένει μέχρι στιγμής η ισραηλινή κυβέρνηση απέναντι στη συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ενώ στελέχη του κυβερνητικού συνασπισμού του εκφράζουν ήδη έντονες επιφυλάξεις για τους όρους και τη σειρά εφαρμογής του σχεδίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική», υποστηρίζοντας ότι προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των υπόλοιπων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα. Όπως ανέφερε, πρόκειται για κομβικό βήμα στην εφαρμογή του «Σχεδίου 20 Σημείων», το οποίο θα προχωρήσει σε διαδοχικές φάσεις.

Σύμφωνα με την αμερικανική ανακοίνωση, μετά την ολοκλήρωση του αφοπλισμού θα αποχωρήσουν οι ισραηλινές δυνάμεις, ενώ την ασφάλεια στη Γάζα θα αναλάβουν μια Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης και μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη. Παράλληλα, προβλέπεται η συγκρότηση νέας παλαιστινιακής διοίκησης, η οποία θα συνεργάζεται με το Συμβούλιο Ειρήνης που έχει δημιουργήσει ο Τραμπ.

Το βασικό σημείο τριβής αφορά τη χρονική ακολουθία των κινήσεων. Ο Μοσέ Σαάντα, βουλευτής του Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε στο δημόσιο δίκτυο Kan News ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία ενέργεια πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και την εξουδετέρωση των όπλων, των σηράγγων και των υποδομών της.

«Η Χαμάς ήδη υποστηρίζει το αντίθετο: ότι αναμένει πρώτα την αποχώρηση του Ισραήλ και μόνο στη συνέχεια θα αφοπλιστεί», ανέφερε, αποτυπώνοντας τη βασική διαφωνία που απειλεί την εφαρμογή του σχεδίου.

Ο Σαάντα υποστήριξε ακόμη ότι, τελικά, δεν υπάρχει άλλη επιλογή για τη Γάζα πέρα από τη στρατιωτική διοίκηση και την πλήρη κατοχή της περιοχής.

Σε ακόμη σκληρότερο τόνο κινήθηκε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος καταφέρθηκε κατά της υπό διαμόρφωση συμφωνίας πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ.

«Με τους Ναζί μιλάς μόνο μέσα από το στόχαστρο - και με κανέναν άλλο τρόπο», έγραψε στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι η μόνη λύση για τη Γάζα στην οποία θα μπορούσε να συμμετάσχει το Ισραήλ είναι «η ενθάρρυνση της μετανάστευσης και η καταστροφή της Χαμάς».

עם נאצים מדברים רק דרך כוונות - ולא בשום דרך אחרת.



עם השטן שחרת על דגלו את השמדתנו לא מתחייבים להפסיק חיסולים של טרוריסטים, ולא חותמים על עסקאות - גם לא על ידי צד שלישי וגם לא דרך מתווכות ולא דרך שום גורם כזה או אחר. נקודה.



אחרי טבח 7.10, ראש הממשלה חייב להבהיר גם לידידינו… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) July 30, 2026

Η σιωπή του Νετανιάχου και οι πρώτες αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησής του καταδεικνύουν ότι η συμφωνία απέχει ακόμη από την πολιτική αποδοχή στο Ισραήλ, με το ζήτημα του αφοπλισμού και της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων να παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο.

Η Χαμάς από την πλευρά της θέτει σαφείς όρους για την εφαρμογή της συμφωνίας για τη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποιώντας ότι δεν πρόκειται να τηρήσει τις δικές της δεσμεύσεις εάν το Ισραήλ δεν εκπληρώσει πρώτα όσα έχουν συμφωνηθεί. Η τοποθέτηση της οργάνωσης έρχεται ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας τη συμφωνία για τη Γάζα στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης ως «ιστορικό» βήμα για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των υπόλοιπων ένοπλων οργανώσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: skai.gr

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