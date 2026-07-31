Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ είναι υποψήφιος για πρώτη φορά για το βραβείο Mercury, που θεσμοθετήθηκε το 1992 για την αναγνώριση άλμπουμ Βρετανών και Ιρλανδών καλλιτεχνών.

Η υποψηφιότητα αφορά το άλμπουμ του The Boys of Dungeon Lane, το οποίο αποτελεί αναδρομή στα παιδικά του χρόνια στο Λίβερπουλ και τις φιλίες του με τα άλλα μέλη των Beatles.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ είναι υποψήφιος για πρώτη φορά για το βραβείο Mercury. Με το βραβείο που θεσμοθετήθηκε το 1992 αναγνωρίζονται άλμπουμ Βρετανών και Ιρλανδών καλλιτεχνών.

Το πρώην μέλος των Beatles κέρδισε την πρώτη του υποψηφιότητα φέτος, για το άλμπουμ του The Boys of Dungeon Lane, μία αναδρομή στα παιδικά του χρόνια στο Λίβερπουλ και τις φιλίες του με τα άλλα μέλη του συγκροτήματος. Μεταξύ των άλλων υποψηφίων είναι οι JADE, Nia Archives, Suede, Olivia Dean, RAYE, Florence + The Machine.

Η Nia Archives είναι υποψήφια με το δεύτερο άλμπουμ της 'Emotional Junglist' και το συλλογικό άλμπουμ 'HELP(2)' από την War Child Records στο οποίο συμμετέχουν οι Pulp, Fontaines D.C., Depeche Mode, Young Fathers, Damon Albarn και Olivia Rodrigo.

O Λονδρέζος σταρ της ραπ και κάτοχος του Mercury, Dave είναι επίσης υποψήφιος. Οι θρύλοι της Britpop, Suede, που κέρδισαν το δεύτερο βραβείο Mercury για το ομώνυμο ντεμπούτο τους το 1993 τώρα είναι για τρίτη φορά υποψήφιοι με το "Antidepressants". Η συλλογή HELP(2) για την ενίσχυση του οργανισμού War Child, που προστατεύει, εκπαιδεύει και υπερασπίζεται τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε εμπόλεμες περιοχές είναι επίσης υποψήφια. Ο νικητής θα αναδειχθεί με βάση την απόφαση 11μελους επιτροπής ειδικών της μουσικής βιομηχανίας. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στην Utilita Arena, στο Νιούκασλ στις 22 Οκτωβρίου.

Οι υποψήφιοι για το βραβείο Mercury το 2026:

Dave: The Boy Who Played the Harp

Dove Ellis: Blizzard

Florence + the Machine: Everybody Scream

Jade: That’s Showbiz Baby

Knats: A Great Day in Newcastle

Kojey Radical: Don’t Look Down

Nia Archives: Emotional Junglist

Olivia Dean: The Art of Loving

Paul McCartney: The Boys of Dungeon Lane

Raye: This Music May Contain Hope

Suede: Antidepressants

War Child Records: Help(2)

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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