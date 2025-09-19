Πώς μπορείτε να νομιμοποιήσετε καταπατημένη έκταση

Του Βαγγέλη Δουράκη

Με εξαιρετικά αργό «τέμπο» εξελίχθηκε η διαδικασία νομιμοποίησης καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου, για αυτό και η Πολιτεία αποφάσισε να δώσει… μία ακόμη ευκαιρία: Μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε διάστημα ενός έτους υποβλήθηκαν μόλις 5.260 αιτήσεις, για την απόκτηση νόμιμων τίτλων ιδιοκτησίας, από περίπου 90.000 εμπλεκόμενους. Για αυτό το λόγο αποφασίστηκε η προθεσμία υποβολής των εν λόγω αιτήσεων να μετατεθεί για τις 11 Σεπτεμβρίου 2026.



Η αρχική προθεσμία έληγε στις 30 Σεπτεμβρίου και τις 31 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, ανάλογα με την περιοχή. Σε κάθε περίπτωση -και με την Πολιτεία να προκρίνει για ακόμη μία φορά φοροεισπρακτικής λογικής μέτρο προκειμένου να επιλύσει ένα ζήτημα που χρονίζει- ο δρόμος για την εξαγορά ακινήτων, τα οποία ναι μεν καταγράφονται στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου αλλά τα κατέχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ιδιώτες, είναι ανοιχτός.

Η διαδικασία για την υποβολή αίτησης

Οι αιτήσεις για την εξαγορά των ακινήτων υλοποιούνται μέσω της πλατφόρμας gov.gr και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Αιτήσεις Εξαγοράς Δημόσιων Ακινήτων».

Οι αιτήσεις για την εξαγορά των διακατεχόμενων εκτάσεων, καθώς και όλες οι σχετικές διαδικασίες και η επικοινωνία των αιτούντων με τις αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Η είσοδος των αιτούντων γίνεται με κωδικούς ΤaxisΝet, ενώ παρέχεται επίσης η δυνατότητα υποβολής της αίτησης εξαγοράς από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο πρέπει να συμπληρώσει στο σύστημα τον Α.Φ.Μ. του και να επισυνάψει υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότησης από το gov.gr ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής

Η πρόσβαση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα γίνεται μέσω του gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://aeda.apps.gov.gr.

Βασική προϋπόθεση του δικαιώματος υποβολής αίτησης εξαγοράς, είναι η άσκηση από τον ίδιο τον αιτούντα ή τους δικαιοπαρόχους, επί δημοσίου ακινήτου, αδιαλείπτως κατοχή:

α) επί 30 τουλάχιστον έτη με τίτλο,

β) επί 40 τουλάχιστον έτη χωρίς τίτλο, εφόσον ο αιτών χρησιμοποιεί το ακίνητο ως την κύρια κατοικία του ή ως βοηθητικό χώρο αυτής ή για να ασκεί τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική, εμπορική ή αγροτική δραστηριότητα,

γ) η δήλωση του ακινήτου στο έντυπο «Ε9» για τα 5 τουλάχιστον έτη που προηγούνται της αίτησης, προκειμένου να είναι σαφές ότι οι αιτούντες θεωρούσαν πως το ακίνητο είναι δικό τους.

Πως διαμορφώνεται το τίμημα εξαγοράς

Υπενθυμίζεται ότι με την ψήφιση του ν.5113/2024 προβλέπεται, επίσης, ότι:

Αίτηση μπορεί να υποβληθεί και για ακίνητα που δεν έχουν κτίσμα.

Τίθεται δεκαήμερη προθεσμία για την ενημέρωση του αιτούντος σε περίπτωση που λείπουν δικαιολογητικά.

Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση για προσκομιδή αεροφωτογραφιών καθώς δεν εξετάζεται πλέον η ύπαρξη ή μη κτίσματος.

Επεκτείνεται η δυνατότητα του Δημοσίου να αποφασίσει εξαίρεση από το δικαίωμα εξαγοράς για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Τα αρμόδια Υπουργεία θα προσδιορίσουν αιτιολογημένα τις περιοχές ή τα ακίνητα που πρέπει να εξαιρεθούν της διαδικασίας εξαγοράς.

Επισπεύδεται η προθεσμία υποβολής της συναίνεσης της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου σε 2 μήνες από 3 μήνες, που προβλεπόταν αρχικά.

Το τίμημα της εξαγοράς υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και κοινωνικά κριτήρια (για ευπαθείς ομάδες, πολύτεκνους, άτομα με αναπηρία).

Επιπρόσθετα, το τίμημα εξαγοράς σε ειδικές περιπτώσεις αμφισβήτησης της κυριότητας του δημοσίου ακινήτου διαμορφώνεται με έκπτωση:

50% για αιτούντα που έχει αναγνωρισθεί από πρωτοβάθμιο δικαστήριο ως κύριος του ακινήτου ή που έχει αναγραφεί ως κύριος στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές και έχει ασκηθεί αγωγή από το Δημόσιο ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης αγωγής.

70% αν ο αιτών έχει ασκήσει ένδικο μέσο κατά δικαστικής απόφασης για την αναγνώριση της κυριότητας του ακινήτου έως την 31η.12.2022.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για ακίνητο που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του αιτούντα ή του αρχικού δικαιοπαρόχου ως αποτέλεσμα μαζικής εγκατάστασης πληθυσμιακών ομάδων πριν το 1964. Σε αυτή την περίπτωση το τίμημα αντιστοιχεί στο 20% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου

Εφόσον το τίμημα καταβληθεί εφάπαξ υπάρχει έκπτωση 10%. Μπορεί να εξοφληθεί ακόμη σε έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη δόση τα 100 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι-δικαιούχοι, για να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα, οφείλουν να καταβάλουν παράβολο ύψους 300 ευρώ.

Το ποσό αυτό είτε συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς είτε επιστρέφεται αν η αίτηση απορριφθεί.



Πηγή: skai.gr

