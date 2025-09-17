Αισιόδοξες είναι οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς επαγγελματικών ακινήτων, όπως καταγράφηκαν από τις απόψεις των ειδικών. Ιδιαίτερα για τα τουριστικά ακίνητα, συγκεντρώνουν σήμερα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις υπόλοιπες κατηγορίες και φαίνεται να έχουν τις καλύτερες προοπτικές όσον αφορά τη ζήτηση για τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με έρευνα της Cerved Υπηρεσίες Ακινήτων.

Ειδικότερα στην έρευνα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Κατηγορίες ακινήτων που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα τουριστικά ακίνητα παραμένουν στην κορυφή του ενδιαφέροντος με 36%.

Ακολουθούν:

- τα καταστήματα σε κεντρικές εμπορικές πιάτσες με 30%,

- τα σύγχρονα γραφεία με 21% και

- οι αποθηκευτικοί χώροι με 13%.

Επένδυση ή ιδιόχρηση

Όσον αφορά τα κίνητρα των αγοραστών, το 43% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η επένδυση και η ιδιόχρηση αποτελούν εξίσου σημαντικό παράγοντα.

Το 38% αναφέρει ότι οι αγοραστές στοχεύουν κυρίως σε ακίνητα επενδυτικού χαρακτήρα και το 19% προτιμά ακίνητα για ιδιόχρηση.

Αγορά γραφείων: Ποιες είναι οι περιοχές που ξεχωρίζουν.

Το κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη δυναμική για γραφεία σύμφωνα με το 44% των ειδικών. Στην Αθήνα, καταγράφεται επίσης ενδιαφέρον στα βόρεια και νότια προάστια (29% και 26%), ενώ στη Θεσσαλονίκη οι ανατολικές περιοχές της πόλης συγκεντρώνουν το 38% των προτιμήσεων και οι δυτικές το 18%.

Χαρακτηριστικά που αυξάνουν την αξία ενός γραφείου: Οι παράγοντες που συμβάλλουν σημαντικά στην αξία ενός γραφείου είναι η θέση (49%), η ενεργειακή απόδοση και η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση από ΜΜΜ (22%) και η επιφάνεια (6%).

Τάσεις τιμών γραφείων: Η αγορά γραφείων εμφανίζει ανοδική τάση σύμφωνα με το 48% των συμμετεχόντων. Το 47% προβλέπει σταθεροποίηση και μόνο το 5% πτώση των τιμών.

Αγορά καταστημάτων: Οι περιοχές με υψηλή ζήτηση στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

Το κέντρο των δύο πόλεων συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για καταστήματα (52% στην Αθήνα και 60% στη Θεσσαλονίκη). Στην Αθήνα, ακολουθούν τα νότια προάστια (24%), τα εμπορικά κέντρα (19%) και τα βόρεια προάστια (5%). Στη Θεσσαλονίκη, τα ανατολικά προάστια και τα εμπορικά κέντρα συγκεντρώνουν το 20% των προτιμήσεων.

Τάσεις τιμών καταστημάτων: Οι εκτιμήσεις για τα καταστήματα παραμένουν παρόμοιες με τα γραφεία: 47% ανοδική τάση, 47% σταθεροποίηση και 6% πτώση τιμών.

Αποθηκευτικοί χώροι: Οι περιοχές που κερδίζουν έδαφος

Η δυτική Αττική συγκεντρώνει το 54% του ενδιαφέροντος, ενώ ακολουθούν ο άξονας Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (19%), η ευρύτερη περιοχή Μεσογείων (16%) και το κέντρο της Αθήνας (8%) στην Αττική. Στο νομό Θεσσαλονίκης το 88% των προτιμήσεων αφορά τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Χαρακτηριστικά που αυξάνουν την αξία των αποθηκευτικών χώρων: Η θέση παραμένει κυρίαρχος παράγοντας (47%), ακολουθεί η ενεργειακή απόδοση και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά (29%) και ακολουθεί η επιφάνεια (24%).

Τάσεις τιμών αποθηκευτικών χώρων: Η τάση είναι σταθεροποιητική σύμφωνα με το 60% των ερωτηθέντων, ανοδική για το 36% και πτωτική για μόλις 4%.

Προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης (2-3 έτη): Η πλειονότητα των ειδικών (45%) προβλέπει ότι τα τουριστικά ακίνητα θα συνεχίσουν να συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, ακολουθούν τα καταστήματα σε κεντρικές εμπορικές πιάτσες (21%), οι αποθηκευτικοί χώροι (19%) και τα σύγχρονα γραφεία (15%).

Η έρευνα της Cerved δείχνει ότι οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς επαγγελματικών ακινήτων όπως καταγράφηκαν από τις απόψεις των ειδικών είναι αισιόδοξες, ιδιαίτερα για τα τουριστικά ακίνητα που συγκεντρώνουν σήμερα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις υπόλοιπες κατηγορίες και φαίνεται να έχουν τις καλύτερες προοπτικές όσον αφορά τη ζήτηση για τα επόμενα χρόνια. Αγοραστικό ενδιαφέρον επίσης εκδηλώνεται και για τα σύγχρονα γραφεία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, τα κεντρικά καταστήματα και τους αποθηκευτικούς χώρους όπου κατά συντριπτική πλειοψηφία οι τάσεις των τιμών τους είναι είτε σταθεροποιητικές είτε ανοδικές.

Στην έρευνα συμμετείχαν πιστοποιημένοι εκτιμητές και σύμβουλοι ακίνητης περιουσίας από κτηματομεσιτικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.