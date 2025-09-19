Έρχονται «ραβασάκια» για τα ανασφάλιστα οχήματα - «Καμπάνες» και για όσους δεν πέρασαν ΚΤΕΟ ή δεν πλήρωσαν τέλη κυκλοφορίας

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Χιλιάδες κινούμενες «βόμβες» στους ελληνικούς δρόμους.



Αν και με σχετική καθυστέρηση – καθώς ο νόμος έχει ψηφιστεί από το καλοκαίρι του 2024 – η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ολοκληρώνει έναν τεράστιο σαρωτικό έλεγχο όλων των οχημάτων της επικράτειας, τα πρώτα αποτελέσματα του οποίου είναι αποκαρδιωτικά:

700.000 οχήματα δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ

243.904 οχήματα είναι ανασφάλιστα

113.382 δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας



Όλοι αυτοί οι ασυνείδητοι κυκλοφορούσαν έως τώρα ανεξέλεγκτοι, θέτοντας σε κίνδυνο και τους άλλους αλλά και τους ίδιους. Πλέον όλους αυτούς οι αρχές τους γνωρίζουν. Και παρά την ανευθυνότητα που επιδεικνύουν – πολλοί μάλιστα επανειλημμένα – το Δημόσιο δεν σκοπεύει να τους δείξει το σκληρό του πρόσωπο αλλά φαίνεται ότι θα τους πάρει με το ….μαλακό.



Έτσι σε όλους τους καταγεγραμμένους παραβάτες θα σταλεί από αρχές Οκτωβρίου ένα πρώτο σημείωμα το οποίο θα τους ενημερώνει ότι το Δημόσιο πλέον γνωρίζει ότι είναι παραβάτες και ότι έχουν στη διάθεση τους ένα χρονικό διάστημα – ανάλογα με την παράβαση – να πράξουν τα δέοντα …Αν δεν παραμείνουν αδρανείς θα ακολουθήσει δεύτερο σημείωμα με την βεβαίωση του προστίμου και των προσαυξήσεων.



Και τα πρόστιμα είναι τσουχτερά:



Για τα ανασφάλιστα

250€ για τα δίκυκλα

500€ για επιβατηγά κι άλλα οχήματα κάθε φύσης

1000€ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης



Για τα τέλη κυκλοφορίας επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ύψος των τελών εφόσον διαπιστωθεί οφειλή τουλάχιστον 1 έτους



Εάν το όχημα βρεθεί να μην έχει υποβληθεί σε περιοδικό έλεγχο Κεντρικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων επιβάλλεται πρόστιμο 400€



Σε περίπτωση υποτροπής (από τον ίδιο ιδιοκτήτη, για το ίδιο όχημα, εντός τριετίας από την επιβολή του προστίμου) επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο των προβλεπομένων ανά περίπτωση και ταυτόχρονα αφαιρούνται άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες.



Αφού το πρόστιμο επιβληθεί και κοινοποιηθεί, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος έχει δικαίωμα ένστασης. Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στην ψηφιακή πύλη της Δημόσιας Διοίκησης εντός 10 ημερών. Η απόφαση επί της ένστασης λαμβάνεται εντός 30 ημερών.



Σε αυτό το πλαίσιο, θα ειδοποιηθούν και οι ιδιοκτήτες των οχημάτων τα οποία «στα χαρτιά» παρουσιάζονται σε αδράνεια για μια επταετία. Τα οχήματα αρχικά θα τεθούν σε καθεστώς προσωρινής ακινησίας. Εφόσον οι ιδιοκτήτες τους επιβεβαιώσουν ότι όντως δεν χρησιμοποιούνται, τα αποσυρθούν οριστικά. Ειδάλλως, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να τα ασφαλίσουν, να τα περάσουν ΚΤΕΟ και να πληρώσουν και τα τέλη κυκλοφορίας μαζί με τα πρόστιμα για να μπορέσουν να τα κυκλοφορήσουν.



Οι εκτεταμένες αυτές διασταυρώσεις θα δώσουν επιτέλους στη δυνατότητα στο Κράτος να ολοκληρώσει επιτέλους το Εθνικό Μητρώο Οχημάτων.

Αυτή τη στιγμή άλλη λίστα έχει για παράδειγμα η ΑΑΔΕ, άλλη το Υπουργείο Μεταφορών άλλη η αστυνομία. Δεκάδες τα παραδείγματα του ίδιου οχήματος αλλά με διαφορετικές πινακίδες σε κάθε λίστα για να αναφέρουμε τα πιο απλά.



Εδώ και 2 χρόνια η ΓΓΠΣ ετοιμάζει αυτό το Μητρώο και όταν θα είναι έτοιμο – δεν μπορεί να τεθεί προς το παρόν χρονικό σημείο – θα σταματήσει πια το Δημόσιο να έρχεται εκ των υστέρων και να επιβάλλει πρόστιμα αλλά θα γνωρίζει εκ των προτέρων για κάθε οδηγό/ιδιοκτήτη οχήματος τι ισχύει και θα ενημερώνει και τους «ξεχασιάρηδες» για το τι πρέπει να γίνει.

