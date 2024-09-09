Ποιος θα γίνει (ο πρώτος) τρισεκατομμυριούχος;

Ρότα για να κερδίσει τον τίτλο του πρώτου τρισεκατομμυριούχου του πλανήτη, έως το 2027, φαίνεται πως έχει βάλει ο Elon Musk.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Informa Connect Academy η περιουσία του αφεντικού της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων Tesla, της ιδιωτικής διαστημικής εταιρείας SpaceX και της κοινωνικής πλατφόρμας X, Elon Musk, ενισχύεται με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 110%.

Επίσης, με βάση τα ίδια στοιχεία ο Musk είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, με περιουσία 251 δισ. δολ.

Από τα δεδομένα της Informa Connect Academy προκύπτει επίσης πως ο δεύτερος που αναμένεται να κερδίσει τον τίτλο του τρισεκατομμυριούχου είναι ο Ινδός ιδρυτής του ομίλου Adani, Gautam Adani. Αυτό θα συμβεί αν η περιουσία του συνεχίσει να αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 123%.

Ο Jensen Huang, CEO της τεχνολογικής Nvidia, και ο Prajogo Pangestu, ο Ινδονήσιος μεγιστάνας που δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας και των ορυχείων, θα μπορούσαν επίσης να μπουν στο κλαμπ των τρισεκατομμυριούχων το 2028, με την προϋπόθεση ότι η πορεία τους θα παραμείνει σταθερή.

Ο Bernard Arnault, αφεντικό της “the LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton”, ο οποίος είναι ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία περίπου 200 δισ. δολ., αναμένεται επίσης να ενταχθεί στο κλαμπ των τρισεκατομμυριούχων το 2030, την ίδια χρονιά με τον CEO της Meta, Mark Zuckerberg.



Οι εταιρείες του 1 τρισ. δολ.

Υπάρχουν παράλληλα και ορισμένες εταιρείες που έχουν εξασφαλίσει αποτιμήσεις πάνω από 1 τρισ. δολ., με πιο πρόσφατη την Berkshire Hathaway η οποία το ξεπέρασε τον Αύγουστο, λίγες μέρες πριν ο ιδρυτής της Warren Buffett γιορτάσει τα 94α γενέθλιά του.

Η Nvidia μπήκε στο κλαμπ του 1 τρισ. δολ. τον Μάιο του 2023 και μέχρι τον Ιούνιο του ίδιου έτους έφτασε στα 3 τρισ. δολ., κατακτώντας τον τίτλο της δεύτερης πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο (πίσω από τη Microsoft και μπροστά από την Apple)

Σύμφωνα με το CNBC, το ερώτημα ποιος θα είναι πρώτος ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη, είναι αυτό που λέμε “το ερώτημα του 1 εκατ. δολ” (ή καλύτερα του 1 τρισ.) από το 1916, οπότε και αναδείχθηκε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος: Ο Αμερικανός John D Rockefeller, ιδρυτής και την περίοδο εκείνη ο βασικός μέτοχος της Standard Oil.

Πολλοί ακαδημαϊκοί από την άλλη βλέπουν τη συσσώρευση πλούτου ως κοινωνική ασθένεια. Έρευνα υπολόγισε ότι το πλουσιότερο 1% της ανθρωπότητας είναι υπεύθυνο για το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα -πρωταρχική αιτία της κλιματικής κρίσης- απ' ό,τι το 66% των φτωχότερων.

