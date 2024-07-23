Ο πλουσιότερος κωμικός του Ηνωμένου Βασιλείου αποκαλύφθηκε με δημοσιοποίηση νέας λίστας.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Companies House, η εφημερίδα The Sun συνέταξε τη λίστα των 10 πλουσιότερων κωμικών του Ηνωμένου Βασιλείου, στην πρώτη θέση της οποίας βρίσκεται ο Πίτερ Κέι με εκτιμώμενη περιουσία 34,6 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών.

Η περιουσία του κωμικού πιστεύεται ότι ενισχύθηκε από την περιοδεία του, η οποία συνεχίζεται μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025.

Δεύτερος στη λίστα ήταν ο Στίβεν Μέρτσαντ με περιουσία 26,2 εκατομμύρια αγγλικές λίρες και ακολουθούν ο Ρίκι Τζερβέζ με τον οποίο συνδημιούργησε τη σειρά The Office, με 25,8 εκατομμύρια αγγλικές λίρες. Στη λίστα περιλαμβάνονται οι Ράσελ Χάουαρντ, Τζακ Γουάιτχολ και Τζον Μπίσοπ.

Ένας από τους πιο αγαπημένους κωμικούς της Βρετανίας, ο Πίτερ Κέι, επέστρεψε στην stand-up κωμωδία μετά από δώδεκα χρόνια.

«Είναι καλό να επιστρέφω σε αυτό που μου αρέσει περισσότερο, τη stand-up κωμωδία» ανέφερε ο Βρετανός κωμικός, ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος τονίζοντας ότι οι άνθρωποι χρειάζονται το γέλιο τώρα περισσότερο από ποτέ.

Η περιοδεία του Πίτερ Κέι το 2010 εξακολουθεί να κατατάσσεται επίσημα στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η περιοδεία κωμωδίας με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών με 1,2 εκατομμύρια θεατές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

