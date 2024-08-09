Ο Κόλιν Χουάνγκ, ο ιδρυτής του κινεζικού ομίλου PDD Holdings που έχει τη δημοφιλή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλές τιμές Temu, είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Κίνα, σύμφωνα με την κατάταξη των δισεκατομμυριούχων που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το πρακτορείο Bloomberg.

Ο όμιλος PDD Holdings είναι η μητρική εταιρεία της πλατφόρμας Pinduoduo που από το 2015, που ιδρύθηκε στην Κίνα, ειδικεύεται στη διάθεση προϊόντων σε χαμηλές τιμές.

Για το διεθνές εμπόριο, ο όμιλος διαθέτει την Temu, μια ξεχωριστή εφαρμογή, η οποία έχει μεγάλη επιτυχία, αλλά δέχεται επικρίσεις για τις εμπορικές πρακτικές της σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία.

Ο Κόλιν Χουάνγκ, 44 ετών, έχει περιουσία που υπολογίζεται σε 48,6 δισ. δολάρια (44,5 δισ. ευρώ), σύμφωνα με την κατάταξη αναφοράς του Bloomberg.

Είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της Κίνας και εμφανίζεται στην 25η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Χουάνγκ, πρώην υπάλληλος της Google, προηγείται πλέον του βασιλιά του μεταλλικού νερού Ζονγκ Σανσάν, ο οποίος ήταν το 2021 ο πλουσιότερος άνθρωπος της Κίνας χάρη στην πανταχού παρούσα μάρκα του Nonfgu Spring.

Ο επικεφαλής της γιγάντιας εταιρείας του Ίντερνετ και των βιντεοπαιγνιδιών Tencent, ο Μα Χουατένγκ, βρίσκεται στην τρίτη θέση του πόντιουμ με 42,4 δισεκ. δολάρια (38,8 δισεκ. ευρώ).

Από κοντά (42,2 δισεκ. δολάρια) ακολουθεί ο ιδρυτής του ByteDance, ο Ζανγκ Γιμίνγκ, που έχει σήμερα αποχωρήσει από τον εν λόγω όμιλο, ο οποίος διαθέτει κυρίως τη δημοφιλή εφαρμογή TikTok.

Η πλατφόρμα Pinduoduo γνωρίζει αυξανόμενη επιτυχία στην Κίνα, σε μια περίοδο που οι Κινέζοι περιορίζουν τις δαπάνες τους και στρέφονται προς τα προϊόντα με χαμηλές τιμές, σ' ένα πλαίσιο οικονομικής επιβράδυνσης και αυξημένης ανεργίας μεταξύ των νέων.

Η διεθνής εκδοχή της, η Temu, γνωρίζει αυξανόμενη επιτυχία στην Ευρώπη, όπου όμως ενώσεις κατηγορούν την εφαρμογή ότι χειραγωγεί τους χρήστες και παραβιάζει κανονιστικές ρυθμίσεις.

Από το Μάιο, η Temu περιλαμβάνεται τον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις πολύ μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες που υποβάλλονται σε ενισχυμένους ελέγχους.

Πηγή: skai.gr

