Intracom Defense: Επέκταση συνεργασίας με τη Raytheon στο πρόγραμμα Patriot

Η Intracom Defense (IDE) ανακοίνωσε την ανάθεση νέων συμβάσεων από την αμερικανική εταιρεία Raytheon του ομίλου RTX, ύψους 42,5 εκατ. δολαρίων, για την παραγωγή κύριων μονάδων του συστήματος αεράμυνας Patriot προς υποστήριξη διαφόρων παγκόσμιων τελικών χρηστών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτή η νέα επιτυχία της IDE έρχεται ως απόδειξη της μακροχρόνιας συνεργασίας της με τη Raytheon και της εμπιστοσύνης στις ευρείες δυνατότητες, στις ποιοτικές υπηρεσίες και την αποτελεσματικότητα που επιδεικνύει η IDE στην παραγωγή και υποστήριξη διεθνών προγραμμάτων Patriot, ενισχύοντας τη θέση της ως βασικός και ανταγωνιστικός προμηθευτής στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της Raytheon.

