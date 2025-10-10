Ποιοι έχουν δικαίωμα για εκπτωτικό «κουπόνι» ως 800 ευρώ τον μήνα

Του Βαγγέλη Δουράκη

Εκπτωτικό «κουπόνι» το οποίο συνιστά «ανάσα» για χιλιάδες οικογένειες -που είναι αναγκαίο να ξοδεύουν τεράστια ποσά κάθε μήνα για θεραπείες και συνεδρίες οι οποίες αφορούν στα παιδιά τους- θα χορηγηθεί μέσα στο επόμενο διάστημα από το αρμόδιο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το voucher που αγγίζει ακόμη και τα 800 ευρώ απευθύνεται σε εκείνους τους γονείς που έχουν «ενσωματώσει» στα πάγια έξοδά τους τεράστια ποσά για ειδικές θεραπείες.



Κάθε εκπτωτικό «κουπόνι» του νέου προγράμματος χρηματοδοτεί συνεδρίες πρώιμης παιδικής παρέμβασης, προσφέροντας στους γονείς καθοδήγηση και συμβουλευτική, αλλά και στα παιδιά ειδικές θεραπείες όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και φυσικοθεραπεία.

Τι περιλαμβάνει το «πακέτο» της νέας δράσης

Στο «πακέτο» περιλαμβάνονται επίσης εκπαίδευση στη νοηματική γλώσσα, υποστηρικτική τεχνολογία, κινητικότητα και προσαρμογή του παιδιού στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Συνολικά, τα vouchers που θα διατεθούν ανέρχονται στο ποσό των 12.000.000 ευρώ και ο αριθμός των ωφελούμενων του προγράμματος καθορίζεται κατ’ ελάχιστον σε 2.500 παιδιά.

Το εκπτωτικό «κουπόνι» των 800 ευρώ – όπως προαναφέρθηκε- αναμένεται να δοθεί τις επόμενες μέρες σε δικαιούχους γονείς προσφέροντας μια «ανάσα» στα μηνιαία εξόδά τους για προγράμματα και θεραπείες παρέμβασης για τα παιδιά με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές.

Η εν λόγω παροχή εντάσσεται στο πιλοτικό πρόγραμμα Πρώιμης Οικογενειοκεντρικής Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ) του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε γονείς παιδιών ηλικίας έως 6 ετών που παρουσιάζουν αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές ή βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισής τους.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προβλέπει τη χορήγηση vouchers συνολικού ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα καλύψουν τουλάχιστον 2.500 παιδιά πανελλαδικά.

Τα ποσά του εκπτωτικού κουπονιού και οι δικαιούχοι

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για το επίδομα μέχρι 800 ευρώ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς παιδιών:

Ηλικίας από 0 έως 6 ετών

Με αναπηρία ή αναπτυξιακή διαταραχή (όπως Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, νοητική αναπηρία, γενετικά σύνδρομα, κινητικές ή αισθητηριακές δυσκολίες, διαταραχές λόγου και ομιλίας).

Ή με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αναπτυξιακών δυσκολιών, βάσει ιατρικής ή ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης.

Το ποσό του voucher διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των μηνιαίων συνεδριών και διαμορφώνεται ως εξής:

800 ευρώ/μήνα για τουλάχιστον 20 συνεδρίες,

600 ευρώ/μήνα για τουλάχιστον 15 συνεδρίες,

400 ευρώ/μήνα για τουλάχιστον 10 συνεδρίες.

Κάθε voucher αφορά τη χρηματοδότηση συνεδριών πρώιμης παιδικής παρέμβασης που περιλαμβάνουν συμβουλευτική και καθοδήγηση γονέων, ειδικές θεραπείες (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία κ.ά.), υποστηρικτική τεχνολογία, εκπαίδευση στη νοηματική γλώσσα, κινητικότητα και προσαρμογή του παιδιού στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Οι υπηρεσίες παρέχονται από πιστοποιημένους παρόχους που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, το οποίο δημιουργεί η ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Ουσιαστικά, οι δικαιούχοι γονείς θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το voucher και το αντίστοιχο χρηματικό αντίτιμο σε πιστοποιημένους μη κερδοσκοπικοί φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά και σε άτομα με αναπηρία, σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, σε Δημοτικές Δομές, σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας και σε Κέντρα Ειδικών Θεραπειών.

Σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό από πλευράς Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, οι αιτήσεις εγγραφής παρόχων στο Μητρώο θα ανοίξουν το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2025 και θα παραμείνουν ανοιχτές για 15 ημέρες. Μόλις ολοκληρωθούν θα δοθεί η σκυτάλη στις αιτήσεις των γονέων – ωφελούμενων που αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές Νοεμβρίου 2025. Τα αποτελέσματα και η μοριοδότηση θα ανακοινωθούν έως το τέλος του 2025, μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων από την ΕΕΤΑΑ.



