Ποιος θα πληρώσει τους δασμούς; Όχι, πάντως, οι Αμερικανοί καταναλωτές

Αν και οι υψηλότεροι δασμοί απασχολούν τη δημόσια συζήτηση εδώ και μήνες, μόλις τώρα αρχίζουν να αποτυπώνονται στα ταμεία των καταστημάτων. Και νέα κύματα αυξήσεων αναμένονται το τελευταίο τρίμηνο του έτους, την περίοδο των εορτών.

Το λεγόμενο «Χρυσό Τρίμηνο», ζωτικής σημασίας για τις εταιρείες, είναι πάντα μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε λιανέμπορους που επιδιώκουν να πουλήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα σε πλήρη τιμή και σε καταναλωτές που κυνηγούν τις προσφορές. Με τα καταστήματα να αναγκάζονται να μετακυλήσουν το αυξημένο κόστος εισαγωγών, η αντιπαράθεση αυτή θα είναι φέτος πιο έντονη από ποτέ.

Ορισμένες εταιρείες, όπως η Nike Inc. και η Elf Beauty Inc., έχουν ήδη αυξήσει τις τιμές τους. Η Primark, μέρος της Associated British Foods Plc., προχώρησε σε αναπροσαρμογές στα αμερικανικά της καταστήματα τον Σεπτέμβριο, με διψήφιες αυξήσεις, γεγονός που δείχνει ότι η άνοδος των τιμών εξαπλώνεται. Άλλες εταιρείες, όπως η Walmart Inc., έχουν προειδοποιήσει ότι τα κόστη αυξάνονται κάθε εβδομάδα με τις νέες εισαγωγές.

Η καταναλωτική δαπάνη παραμένει προς το παρόν ισχυρή. Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,5% τον Αύγουστο, αν και μεγάλο μέρος αυτής της ανόδου οφείλεται στον πληθωρισμό. Σε πραγματικούς όρους, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν μόλις κατά 0,4%, έναντι 1,4% τον Ιούλιο. Ωστόσο, υπάρχουν και λόγοι ανησυχίας. Τα επιτόκια δεν φαίνεται να μειώνονται περαιτέρω, η αγορά εργασίας επιβραδύνεται και οι μισθοί αυξάνονται με βραδύτερο ρυθμό. Αυτές οι εξελίξεις είναι πιθανό να κάνουν τους καταναλωτές πιο προσεκτικούς στις δαπάνες τους.

Πέρα όμως από τα οικονομικά δεδομένα, οι αγοραστές έχουν αποκτήσει πλέον εμπειρία στο να αντιμετωπίζουν τις αυξήσεις τιμών. Η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια στα τρόφιμα το 2022 τους έμαθαν πώς να «παρακάμπτουν» τον πληθωρισμό, ή, όπως λένε οι ειδικοί του λιανεμπορίου, να «απενεργοποιούν» την επίδρασή του.

Δοκιμασμένες στρατηγικές εξοικονόμησης περιλαμβάνουν την αγορά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, επισκέψεις σε εκπτωτικά καταστήματα όπως τα Aldi και Lidl, ομαδικές αγορές για καλύτερες τιμές και χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την εύρεση των φθηνότερων επιλογών. Άλλοι επιλέγουν απλώς φθηνότερες εναλλακτικές (λιγότερο βοδινό, περισσότερο χοιρινό ή κοτόπουλο, για παράδειγμα) ή περιορίζουν συνολικά τις αγορές τους.

Αν οι πωλήσεις μειωθούν, οι λιανέμποροι μπορεί να εξαναγκαστούν σε εκπτώσεις, υπονομεύοντας τις προσπάθειές τους να μετακυλήσουν το κόστος των δασμών στους πελάτες. Οι πωλήσεις στο τελευταίο τρίμηνο του έτους αναμένεται να αυξηθούν μόλις κατά 3,1%, τη χαμηλότερη επίδοση πενταετίας, σύμφωνα με την GlobalData, και αυτό το ποσοστό περιλαμβάνει τον πληθωρισμό (με ΔΤΚ 2,9% τον Αύγουστο).

Μπορεί, ωστόσο, να υπάρξουν δύο παράγοντες - σωσίβια:

Τα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα έχουν ενισχυθεί χάρη στην ανάκαμψη των χρηματιστηρίων, κάτι που θα μπορούσε να ωφελήσει τους ομίλους πολυτελείας όπως η LVMH. Και, φυσικά, ο αστάθμητος παράγοντας της ψυχολογίας. Όταν οι καιροί είναι δύσκολοι, οι άνθρωποι συχνά ξοδεύουν περισσότερο στις γιορτές για να νιώσουν καλύτερα.

Ακόμα κι αν υπάρξει, όμως, μια προσωρινή ανάκαμψη στις γιορτές, οι δασμοί θα συνεχίσουν να αυξάνονται και τη νέα χρονιά, και όταν φτάσουν οι λογαριασμοί των πιστωτικών καρτών τον Ιανουάριο, η διάθεση για αγορές θα είναι πολύ μικρότερη.

