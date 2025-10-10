Πώς στήνεται ο πανόπτης στα οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Να ξεκαθαρίσει το χάος με τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις των ανασφάλιστων οχημάτων, όσων δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ και δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας αλλά κυκλοφορούν ανενόχλητα στους δρόμους, επιχειρεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μεταφορών αλλά και της ΑΑΔΕ.



Μετά τον έλεγχο που τρέχει κάθε φορά η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης – αυτήν τη στιγμή ολοκληρώνεται ο πρώτος και η υποχρέωση είναι για έναν κάθε τουλάχιστον 6 μήνες- όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται με παράβαση θα ειδοποιούνται μέσω mail ή SMS (αλλιώς με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο) ώστε να τακτοποιήσουν τα ζητήματα τους. Τα πρώτα ραβασάκια πρέπει να αναμένονται έως το τέλος του μήνα.



Σύμφωνα με την απόφαση πριν γίνει επαναληπτικός έλεγχος πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την αποστολή της ειδοποίησης. Αν όμως και ο 2ος έλεγχος δείξει μη συμμόρφωση τότε επιβάλλονται πρόστιμα (για τα οποία φυσικά πάλι υπάρχει κοινοποίηση με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS ή ειδοποίηση στο gov.gr wallet, με αξιοποίηση των δηλωμένων στοιχείων επικοινωνίας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας):

Ανασφάλιστο όχημα

250 ευρώ για δίκυκλα

500 ευρώ για επιβατηγά και οχήματα άλλων χρήσεων

1000 ευρώ για λεωφορεία

Μη καταβολή τελών κυκλοφορίας

(Παράβαση θεωρείται η μη εξόφληση των αναλογούντων Τελών Κυκλοφορίας για οποιοδήποτε από τα τελευταία 5 έτη πλέον του έτους διασταύρωσης).

Αν οφείλονται τέλη κυκλοφορία τουλάχιστον 1 έτους το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο των τελών κυκλοφορίας.

Μη έλεγχος σε ΚΤΕΟ

400 ευρώ

Σε όσους βεβαιώνονται πρόστιμα επανελέγχονται εντός 3 μηνών.

Σε περίπτωση υποτροπής (εντός τριετίας), διπλασιάζεται το προβλεπόμενο πρόστιμο και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος.



Υπολογίζεται με βάση τις έως τώρα διασταυρώσεις ότι αυτήν τη στιγμή:

700.000 οχήματα δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ

243.904 είναι ανασφάλιστα

113.382 δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας

Τα αποτελέσματα του ελέγχου που ολοκληρώνεται οσονούπω θα δώσουν τη δυνατότητα στη ΓΓΠΣΨΔ να «στήσει» έναν μεγάλο αδελφό, μια γιγαντιαία βάση δεδομένων στην οποία θα είναι καταγεγραμμένα σε πραγματικό χρόνο όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους.

Αυτή τη στιγμή τα στοιχεία υπάρχουν διάσπαρτα στους διάφορους φορείς (ΑΑΔΕ, επικουρικό ταμείο ασφάλισης, υπουργείο μεταφορών, Αστυνομία κτλ.) χωρίς να μπορεί ο ένας φορέας να «επικοινωνήσει» με τον άλλο.



Για κάθε όχημα θα δημιουργηθεί ένας φάκελος ο οποίος θα περιλαμβάνει από την άδεια κυκλοφορίας του, την ασφάλιση, τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου, την πληρωμή τελών κυκλοφορίας και τυχόν οφειλές ή κυρώσεις.



Έτσι θα γίνεται πολύ πιο εύκολη η παρακολούθηση τους και θα ειδοποιούνται άμεσα οι «ξεχασιάρηδες» καθώς όπως διατείνονται τα στελέχη της στόχος δεν είναι η είσπραξη προστίμων αλλά η ενημέρωση των ιδιοκτητών.

Πηγή: skai.gr

