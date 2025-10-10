Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε κλίμα αβεβαιότητας λόγω του shutdown (σ.σ. της αναστολής λειτουργίας υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ) που συνεχίζεται για ένατη ημέρα.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 243,36 μονάδων (–0,52%), στις 46.358,42 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 18,75 μονάδων (–0,08%), στις 23.024,62 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 18,61 μονάδων (–0,28%), στις 6.735,11 μονάδες.

