Τσακλόγλου: Μείωση του αριθμού των εκκρεμών συντάξεων και του μέσου χρόνου απονομής

Συνολικά 350.000 ασφαλισμένοι και 140.000 εργοδότες έχουν ενταχθεί έως τώρα στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), το οποίο διαθέτει περίπου 110-120 εκατ. ευρώ υπό διαχείριση, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ-Πρώτο Πρόγραμμα.

Όπως τόνισε ο κ. Τσακλόγλου, «ένα κομμάτι από τις εισφορές τις οποίες θα συλλέξει το ΤΕΚΑ, θα κατευθυνθεί σε επενδύσεις στην ελληνική οικονομία, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας, των μισθών, της απασχόλησης και, συνακόλουθα, των δημοσιονομικών εσόδων. Σύμφωνα με υφιστάμενες μελέτες, λόγω των επενδύσεων του ΤΕΚΑ στην ελληνική οικονομία, σε βάθος 50ετίας, το ΑΕΠ θα είναι κατά περίπου 7% υψηλότερο απ' ό,τι θα ήταν χωρίς τις επενδύσεις αυτές».

Για τις εκκρεμείς συντάξεις, ο υφυπουργός Εργασίας σημείωσε ότι, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΕΦΚΑ, οι ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις ανέρχονται περίπου σε 23.000, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες βρίσκονται σε δικαστική εκκρεμότητα. Όπως υπογράμμισε, δεν έχει μειωθεί μόνο ο αριθμός των εκκρεμών συντάξεων, αλλά και ο μέσος χρόνος απονομής τους.

Μάλιστα, ο κ. Τσακλόγλου ανέφερε ότι πρόοδος παρατηρείται στην απονομή, τόσο των επικουρικών συντάξεων, όσο και των εκκρεμών παράλληλων συντάξεων και των εφάπαξ, ενώ πρόσφατα δόθηκαν και πολλά αναδρομικά συντάξεων, οι οποίες δεν είχαν επανυπολογιστεί.

Σε ερώτηση σχετικά με τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, ο υφυπουργός Εργασίας απάντησε τα εξής: «Κάθε φορά που γίνεται μία αλλαγή στο συνταξιοδοτικό μας σύστημα εκπονείται καινούργια αναλογιστική μελέτη, ενώ σε τακτική βάση, τέτοιες μελέτες εκπονούνται ανά τριετία. Οι μελέτες αυτές δείχνουν ότι, αν διατηρήσουμε τους υφιστάμενους κανόνες, το σύστημά μας είναι βιώσιμο. Επίσης, σταδιακά μειώνεται η συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ αναμένεται και μείωση της συμβολής του κράτους, δηλαδή του κρατικού Προϋπολογισμού, προς το ασφαλιστικό σύστημα».

Πηγή: skai.gr

