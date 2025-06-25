Μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη σχετικά με τα θέματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου του παραχώρησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ξεκινώντας από τα της Μέσης Ανατολής, επεσήμανε ότι η διεθνής αβεβαιότητα είναι κάτι που ανησυχεί τις κυβερνήσεις. «Μελετάμε το θέμα, είμαστε από πάνω, αλλά από κει και πέρα βλέπουμε ότι ταυτόχρονα το βαρέλι στο πετρέλαιο μπρεντ σήμερα το πρωί ήταν στα 68 δολάρια. Σκεφτείτε όταν ξεκινούσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ήταν στα 115», ανέφερε και προσέθεσε ότι γίνονται διαρκείς έλεγχοι και από τις αρμόδιες αρχές του υπουργείου Ανάπτυξης, δηλώνοντας ετοιμότητα για πάγιες παρεμβάσεις σε κρίσεις, ωστόσο, όπως είπε, δεν φαίνεται να είναι αυτή η συνθήκη τη δεδομένη στιγμή.

«Η ελληνική οικονομία προσέρχεται σε αυτήν την κρίση μέσα από μια συνθήκη αυξημένης ανθεκτικότητας: έχουμε τα πλεονάσματα, έχουμε τον ρυθμό ανάπτυξης που έχουμε. Η Ελλάδα του σήμερα ως οικονομία δεν είναι η Ελλάδα 5 ή 10 χρόνια πίσω. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ σημαντικά, ο στόχος μας είναι να πάμε για ακόμη περισσότερη ανάπτυξη παρά όλες τις προβληματικές διεθνείς συνθήκες και νομίζω ότι μπορούμε να το κατακτήσουμε».

«Η ΔΕΘ θα έχει όρους αναπτυξιακής στήριξης, όχι παροχών»

Ερωτηθείς για το πακέτο της ΔΕΘ, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η λογική της ΔΕΘ είναι άθικτη, καθώς δεν επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις. «Έχουμε έναν κανόνα δαπανών από την ΕΕ - θα τον φέρουμε μάλιστα και στη Βουλή - όπου έχει αλλάξει το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε με τα πλεονάσματα».

«Κάθε χρόνο θα ερχόμαστε να δαπανάμε ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο συμφωνούμε με την Κομισιόν, που είναι μια αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αν μια χρονιά πάει καλά, όπως φέτος με το μεγάλο πλεόνασμα, δεν μπορείς να ξοδέψεις όλο αυτό το πλεόνασμα, καμία ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί; Γιατί πρέπει να εξυπηρετήσεις το χρέος σου. Ποια είναι όμως η ανάποδη πλευρά του νομίσματος; Σε μια κακή χρονιά θα ξοδέψεις ακριβώς τα ίδια για να στηρίξεις την οικονομία, ακριβώς τα ίδια όμως. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, η ΔΕΘ την έχουμε σχεδιάσει όχι με όρος παροχών αλλά με όρους αναπτυξιακής στήριξης, για να μπορέσουμε στοχευμένα με ένα πλάνο να πετύχουμε ακόμα περισσότερα πράγματα».

Ο υπουργός απέφυγε να απαντήσει σε συγκεκριμένα μέτρα, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι η λογική έγκειται στην αφαίρεση βαρών από τη μεσαία τάξη. «Θα δείτε βάρη να αφαιρούνται και ακριβώς για αυτό σας ανέφερα πριν, η ορολογία είναι αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα».

«Έχουμε μειώσει τα τελευταία 6 χρόνια 70 φόρους. Ποια άλλη κυβέρνηση στη Μεταπολίτευση είχε μειώσει τόσους φόρους συγκεντρωμένα για να στηρίξει και την οικονομία και τις επιχειρήσεις και τη μεσαία τάξη; Αυτή είναι η συνθήκη της αυξημένης ανθεκτικότητας. Πριν από 10 χρόνια συζητούσαμε για τον τρόπο χρεοκοπίας της χώρας και καταφέραμε σήμερα να σταθούμε όρθιοι. Στο τελευταίο ECOFIN που ήμουν, η Ελλάδα είχε πλεόνασμα 4,8% και η Αυστρία μπήκε σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.