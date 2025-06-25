Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Μαΐου 2025, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.875 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 2.475 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2025 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025 και ελλείμματος 535 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 5.343 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.055 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 3.197 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024.

Σημειώνεται ότι ποσό 1.993 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού και ποσό 499 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό των επενδυτικών δαπανών, δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους. Επιπλέον, ποσό ύψους 342 εκατ. ευρώ φορολογικών εσόδων του πρώτου διμήνου προσμετράται δημοσιονομικά στο έτος 2024.

Εξαιρώντας τα ανωτέρω ποσά, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, εκτιμάται σε 1.454 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στο ποσό αυτό του πενταμήνου, περιλαμβάνεται και είσπραξη μέρους του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων εκτιμώμενου ύψους 665 εκατ. ευρώ, που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τους επόμενους μήνες, λόγω του ότι τέθηκε σε λειτουργία ήδη από τα μέσα Μαρτίου η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2025, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 28.969 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.632 εκατ. ευρώ ή 6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Σημειώνεται ότι στο ποσό αυτό εμπεριέχεται τόσο στα έσοδα (στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών»), όσο και στις επιστροφές φόρων (ΦΠΑ), το ποσό των 784,8 εκατ. ευρώ από τις συναλλαγές που απαιτήθηκε να γίνουν κατά τον μήνα Ιανουάριο 2025 για την ολοκλήρωση της νέας Σύμβασης Παραχώρησης της Αττικής Οδού, οι οποίες αφορούν στο έτος 2024 και είναι δημοσιονομικά ουδέτερες.

Τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού

Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 26.954 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.677 εκατ. ευρώ ή 6,6% έναντι του στόχου κυρίως εξαιτίας: α) της είσπραξης μέρους του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων εκτιμώμενου ύψους 665 εκατ. ευρώ, που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τους επόμενους μήνες, λόγω του ότι τέθηκε σε λειτουργία ήδη από τα μέσα Μαρτίου η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων όπως προαναφέρθηκε και β) της καλύτερης απόδοσης στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους (Φ.Π.Α, ΕΦΚ κ.λπ.) και της καλύτερης απόδοσης των φόρων εισοδήματος του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2025.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

• Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 10.995 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 271 εκατ. ευρώ.

• Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 2.789 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 58 εκατ. ευρώ.

• Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1.530 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 139 εκατ. ευρώ.

• Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 9.167 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 967 εκατ. ευρώ εκ των οποίων: ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 817 εκατ. ευρώ, οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος αυξημένοι κατά 221 εκατ. ευρώ, ενώ ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μειωμένος κατά 70 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου λόγω εμπροσθοβαρούς πληρωμής των μηνιαίων δόσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 25 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 3.281 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Ποσό 1.346 εκατ. ευρώ εισπράχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σύμφωνα με τον στόχο, ενώ ποσό 1.608 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 151 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 1.450 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν το ποσό των 784,8 εκατ. ευρώ, όπως προαναφέρθηκε. Αν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, τα έσοδα της μείζονας κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 665 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 247 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 1.079 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 78 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 1.079 εκατ. ευρώ, ποσό 117 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 3 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3.819 εκατ. ευρώ και ενσωματώνουν το ποσό επιστροφής ΦΠΑ ύψους 784,8 εκατ. ευρώ από τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού, όπως προαναφέρθηκε, το οποίο δημοσιονομικά επηρεάζει το έτος 2024. Αν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 3.034 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 348 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.686 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Τα συνολικά έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.725 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 154 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1.880 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Ειδικότερα, τον Μάιο 2025 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.909 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1.403 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, εξαιτίας κυρίως της είσπραξης τον μήνα Μάιο της πέμπτης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ποσού ύψους 1.346 εκατ. ευρώ που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον μήνα Απρίλιο.

Tα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού

Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 4.945 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 316 εκατ. ευρώ ή 6,8% έναντι του στόχου. Η αύξηση αυτή κυρίως προέρχεται από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, λόγω του ότι τέθηκε σε λειτουργία ήδη από τα μέσα Μαρτίου η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2.117 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 5 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 600 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 3 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 191 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 54 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 1.569 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 312 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 227 εκατ. ευρώ, λόγω της νωρίτερης ενεργοποίησης της εφαρμογής για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, όπως προαναφέρθηκε.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 1.461 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.336 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025, λόγω της είσπραξης της πέμπτης δόσης από το ΤΑΑ ποσού 1.346 εκατ. ευρώ, που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί τον Απρίλιο. Ποσό 95 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα του ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 8 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα συνολικά έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 98 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 179 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 179 εκατ. ευρώ, ποσό 9 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 3 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.



Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 778 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 301 εκατ. ευρώ από τον στόχο (478 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του ΠΔΕ Μαΐου ανήλθαν σε 104 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 11 εκατ. ευρώ από τον στόχο (115 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Μαΐου 2025 ανήλθαν στα 27.094 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.718 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (29.812 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Επίσης είναι μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά 325 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 2.218 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των μεταβιβαστικών πληρωμών προς τους ΟΚΑ και λοιπούς φορείς γενικής κυβέρνησης κατά 1.539 εκατ. ευρώ και των ταμειακών πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά 455 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται, ότι τα προαναφερθέντα ποσά δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους.

Αξιοσημείωτες μεταβιβάσεις είναι οι ακόλουθες:

οι μεταβιβάσεις προς τα νοσοκομεία και τις ΥΠΕ-ΠΕΔΥ ύψους 588 εκατ. ευρώ,

η μεταβίβαση ύψους 400 εκατ. ευρώ για την κάλυψη κόστους παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (ΥΚΩ), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 55 του Ν.4508/2017 (Α’ 200),

η επιχορήγηση ύψους 290 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων,

οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ) ύψους 124 εκατ. ευρώ και

η επιχορήγηση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ύψους 113 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 3.729 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 499 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2024 κατά 685 εκατ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.