Με επιτυχία πραγματοποίησαν ο ΑΔΜΗΕ και η Ariadne Interconnection τη μεταφορά ηλεκτρικών φορτίων 320 MW από την Κρήτη προς την Αττική, μέσω της νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) που τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία.

Σε τεχνικό επίπεδο, όπως επισημαίνεται από τον Διαχειριστή, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης για αμφίδρομη ροή ενέργειας, σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας.

Η ηλέκτριση της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής ξεκίνησε στο τέλος Μαΐου, με τη μεταφορά των πρώτων φορτίων ηλεκτρικής ενέργειας από την Αττική προς την Κρήτη.

«Οι δύο διασυνδέσεις που διαθέτει πλέον η Κρήτη, μέσω Πελοποννήσου και Αττικής, θωρακίζουν διπλά την ασφαλή ηλεκτροδότηση του νησιού ενώ δημιουργούν νέες προοπτικές για την παραγωγή πράσινης ενέργειας, με την οποία μπορεί να τροφοδοτείται όχι μόνο το τοπικό σύστημα αλλά και η ηπειρωτική χώρα», τονίζεται.

Οι δοκιμές μεταφοράς ισχύος συνεχίζονται βάσει προγραμματισμού, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης μεταφορικής ικανότητας ανά ηλεκτρικό καλώδιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.